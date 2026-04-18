Lluvia y alerta por viento, sábado complicado para el Alto Valle: ¿a qué hora llegan las ráfagas de 100 km/h?

El Alto Valle se prepara para un sábado complicado y de inestabilidad climática. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) compartió su pronóstico y resaltó que además de la lluvia, llegará a la región una alerta amarilla por viento.

De acuerdo al informe, este 18 de abril se prevén lluvias durante toda la jornada y viento con ráfagas que alcanzarán los 100 km/h. Mirá el detalle del pronóstico del tiempo.

El pronóstico de Alto Valle: detalles del clima y de la alerta amarilla

El organismo nacional informó que toda la región del Alto Valle será afectada por vientos del sector oeste con velocidades que variarán entre los 40 y 65 km/h. A su vez remarcó que las ráfagas serán las más intensas ya que pueden llegar a ubicarse en los 100 km/h, pudiendo ser superadas localmente.

La franja horaria más complicada de la alerta amarilla será durante la tarde, precisamente después del mediodía. Se prevé una leve mejoría hacia la noche aunque las velocidades permanecerán en los 70km/h.

En cuanto al pronóstico del tiempo, este anticipó una jornada con temperaturas máximas de 24°C y una mínima de 12°C. En cuanto a las precipitaciones que se registraron durante la madrugada, se indicó que estas permanecerán e irán apareciendo de forma aislada durante toda la jornada.

La probabilidad de precipitación durante la mañana es de 40 a 70%, en tanto en la tarde se reduce al 10 y 40%. A la noche las condiciones mejorarán.