El video del hombre que mató a su hijo de 9 años con discapacidad, en Formosa: «Pido un millón de disculpas»

El crimen de Zamir conmocionó a Formosa en las últimas horas. El nene, de 9 años y con una discapacidad motriz, fue asesinado por su papá. Recientemente se conoció un video donde el autor confesó el hecho, el cual fue filmado minutos antes de quitarse la vida.

#Formosa | ❌ Horror: mató a su hijo discapacitado a puñaladas, le confesó el crimen a su ex esposa y luego se suicidó pic.twitter.com/323n5z3qsS — El Editor Platense (@editor_platense) March 27, 2024

El homicidio ocurrió este miércoles por la madrugada en una vivienda ubicada en el barrio San Roque, en la ciudad de Ibarreta, donde el pequeño fue hallado con heridas de arma blanca.El padre, identificado como Ariel Lovey, intentó suicidarse de un escopetazo. Tras varias horas de agonía, finalmente murió esta madrugada en el Hospital Central provincial. Pero previo a ello, en un macabro video, había anunciado su aberrante decisión.

“Voy a hacer un video despidiéndome. Yo creo que esta es la mejor alternativa, porque sino mucho sufrimiento, tantos años… Zamir nunca va a lograr ser alguien normal”, dijo mientras conducía su auto, rodeado por la oscuridad de la noche.

Seguido de ello, continuó: “Esto ya lo verán cuando nosotros no estemos más. Pido un millón de disculpas a todos los que les hice daño. No fue mi intención, pero bueno. Era joven. Soy joven todavía, pero ya no voy a existir más. Yo no quiero que nadie me llore, ni que nadie me lamente, ni nada. Solamente que se me entierre y nada más. Bajo tierra, si es posible. Quiero que se olviden de mí”.

Lovey intentó quitarse la vida disparándose en la cara con una escopeta, pero no lo logró de inmediato. La policía lo encontró en la calle en el interior de un Fiat Punto, gravemente herido pero con signos vitales y lo trasladó de urgencia al Hospital Central de la ciudad, donde murió horas más tarde.

En el caso intervino personal de Criminalística e Informaciones de la Policía y quedó a cargo del juez de turno, Guillermo Caballero.

Crimen de Zamir: la despedida de la fundación a la que asistía

Según publicaron los medios locales, Zamir había nacido prematuro y tenía dificultades motoras en las extremidades inferiores. Su familia había creado una página de Facebook donde iban mostrando su tratamiento y la ayuda que recibían para poder llevarlo adelante.

“Nuestro más sentido pésame y condolencias a la madre de Zamir y a sus familiares. Tuvimos la suerte de conocerlo y tenerlo como paciente en la fundación. Siempre lo recordaremos con una sonrisa y con la bondad que él mismo irradiaba. Que en paz descanses”, fue el posteo con el que la Fundación Uniendo Huellas se despidió de su paciente.