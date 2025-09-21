Encapuchados y armados, así le robaban a motociclistas en Cipolletti: hay un detenido

La Brigada de Investigaciones de Allen llevó adelante un allanamiento en la ciudad de Cipolletti, como parte de una investigación por un robo calificado por el uso de arma de fuego ocurrido el pasado 18 de septiembre, alrededor de las 15:30 horas, en la intersección de calles Velasco y Mitre.

Ese día, un automóvil Volkswagen Gol gris interceptó a una motocicleta de 110 c.c. en la que circulaban dos adolescentes de 17 años. Del vehículo descendieron dos hombres con el rostro cubierto y armados, quienes intimidaron a las víctimas y sustrajeron el rodado menor antes de darse a la fuga.

Tras diversas tareas de campo y el análisis de cámaras de seguridad, los investigadores lograron identificar el vehículo y a su conductor. En la jornada de hoy se concretó un allanamiento en una vivienda ubicada en Puente 83 Norte, casa N.º 188 de Cipolletti, donde reside Daniel Omar Caro (29).

En el lugar se incautó el automóvil Volkswagen Gol gris, dominio IIQ-682, además de dos cuellitos y un pasamontañas coincidentes con los utilizados durante el robo.

Habían intentado robarle a otro motociclista

Durante la pesquisa, también se estableció que un vehículo con las mismas características habría intentado cometer otro robo, bajo el mismo modus operandi, el día anterior en jurisdicción del destacamento 128 de Ferri, Cipolletti.

En esa oportunidad, las víctimas opusieron resistencia y los delincuentes escaparon sin concretar el ilícito. Cámaras del sistema 911 permitieron identificar la patente del rodado, que coincide con el vehículo secuestrado en el allanamiento.

En la vivienda del sospechoso también se halló la vestimenta presuntamente utilizada en ese intento de robo: una campera tipo camperón color negro, zapatillas blancas y una gorra negra. Estos elementos fueron secuestrados por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales de Cipolletti, por disposición de la fiscalía interviniente de esa ciudad.

Finalmente, la Fiscalía a cargo del caso dispuso el traslado de Caro a sede judicial, donde quedó emplazado en la causa y se le notificaron las diligencias procesales correspondientes.