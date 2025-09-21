Desbaratan una banda narco que operaba en el oeste de Neuquén capital

Como parte de una investigación por microtráfico iniciada el 20 de junio de 2025, el personal del Departamento Antinarcóticos de Neuquén realizó un importante operativo que permitió desarticular una red de comercialización de drogas que operaba en el barrio San Lorenzo.

La causa se originó a partir de un oficio remitido por la Fiscalía, en el que se señalaba la existencia de una boca de expendio de sustancias ilícitas en un domicilio de la zona. Las primeras averiguaciones realizadas por la División Antinarcomenudeo confirmaron un movimiento constante compatible con la venta de estupefacientes, situación que generaba inseguridad y conflictos entre vecinos, en un sector donde además funciona un centro deportivo y recreativo.

Fueron seis los allanamientos

Con el avance de la investigación se identificó a la persona señalada inicialmente como responsable de la comercialización, así como a otros adultos implicados en la actividad ilegal. Asimismo, se detectaron cinco domicilios adicionales que también funcionaban como puntos de expendio, con mayor actividad durante la tarde y la noche.



Tras un mes de pesquisas, y con los elementos probatorios reunidos, la Fiscalía a cargo de Silvia Moreira solicitó las órdenes de allanamiento, que fueron autorizadas por el juez Raúl Alberto Aufranc.

El 18 de septiembre, en un operativo que se extendió por cuatro horas, se concretaron los seis allanamientos de manera simultánea.



Entre la droga había éxtasis



Como resultados del operativo se destacó el secuestro de 34 envoltorios de clorhidrato de cocaína,

2 envoltorios de cannabis sativa, 2 pastillas de éxtasis, 6 teléfonos celulares, un total de $651.700 en efectivo, recortes de nylon y papel, 1 contadora de dinero y 4 balanzas de precisión.

En el procedimiento participaron un total de 55 efectivos de distintas dependencias: 48 del Departamento Antinarcóticos, 1 de Coordinación General, 1 de Logística, 1 de Seguridad Personal y 4 de Seguridad Metropolitana.



