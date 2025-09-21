Entraron a su casa, los maniataron y se llevaron sus pertenencias en Cipolletti: se detuvo a una mujer

Un violento robo sacudió al barrio Costa Norte en Cipolletti durante la madrugada del sábado. Una familia fue maniatada y despojada de sus pertenencias por un grupo armado, pero la rápida respuesta de la policía permitió recuperar parte del botín y detener a una mujer presuntamente involucrada en el hecho.

Según fuentes policiales, la Comisaría 4° fue alertada alrededor de las 7:40 de la mañana sobre un asalto en una vivienda ubicada en la calle Los Horneros. La víctima, un hombre de 32 años, relató a los efectivos que aproximadamente a las 5:30 fue sorprendido por dos individuos armados en su domicilio.

Los delincuentes, quienes se presume actuaron en conjunto con otros dos cómplices (un hombre y una mujer), lo redujeron y lo ataron junto a otros tres miembros de la familia.

Tras el asalto, la banda huyó en un taxi cargado con objetos robados. Sin embargo, el conductor del vehículo, al percatarse de la actitud sospechosa de los pasajeros y la naturaleza de la carga, alertó a las autoridades. Luego, el taxista regresó a la vivienda con algunas de las pertenencias robadas, coincidiendo con la llegada de la policía.

Algunos de los objetos recuperados por la policía.

La colaboración ciudadana fue clave para el éxito del operativo. Gracias al rastreo del teléfono celular robado a una de las víctimas, los efectivos lograron ubicar a una mujer en las cercanías de la intersección de las calles Yrigoyen y Sáenz Peña. Al ser interceptada, la mujer fue identificada y detenida. En su poder se encontró el dispositivo móvil sustraído.

La detenida fue trasladada a la dependencia policial y puesta a disposición de la Justicia. Mientras tanto, personal del Gabinete de Criminalística se encuentra trabajando en la vivienda asaltada para recolectar pruebas y avanzar con la investigación, con el objetivo de identificar y capturar al resto de los implicados en este violento robo. La policía continúa la búsqueda de los otros tres delincuentes.