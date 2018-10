Encontraron muerta a Sheila, la nena desaparecida en San Miguel

ACTUALIZADA 19:14

Sheila Ayala, la nena de 10 años que estaba desaparecida desde el domingo último en el partido bonaerense de San Miguel, fue encontrada muerta esta tarde dentro de una bolsa en una medianera lindera al predio en el que estaba siendo buscada.

Según confirmó el comisario mayor Jorge Figini ante la prensa, “el cuerpo que fue encontrado es el de una menor y estaba dentro de una bolsa en un lugar muy pequeño donde había mucha basura”. Indicó, además, que el lugar del hallazgo está contiguo al predio usurpado en el que viven más de 50 familias, entre ellas, el padre de Sheila.

El comisario no quiso confirmar la identidad de la menor, hasta que no se realicen la autopsia y las pericias correspondientes. Figini dijo que hasta el momento no había detenidos y que “la única hipótesis que estamos trabajando es la de una muerte violenta”.

Primeramente había trascendido que el cuerpo había aparecido en cercanías a la casa del hermano del padre de la niña, de nombre Martín Ayala, que minutos antes había sido llevado por la Policía a la comisaría local.

Los investigadores sospechan, según trascendidos, que el tío de la nena tendría al menos que ver con la desaparición de Sheila o estaría encubriendo algo.

Tras conocerse la noticia, vecinos de la niña comenzaron a tirar piedras contra los efectivos policiales que trabajaban en el lugar por lo que la Policía comenzó a disparar balas de goma para dispersarlos.

Los vecinos reaccionaron con vehemencia al confirmarse el hallazgo y cuestionaron tanto a la policía por entender que demoró varios días en revisar el predio, como a la familia de la menor, porque existiría responsabilidad de algún miembro de ella en el caso.