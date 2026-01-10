Brasil abandona la Embajada argentina en Venezuela: qué país se perfila como remplazo

La Embajada argentina en Caracas había quedado bajo custodia brasileña tras la salida del personal diplomático en 2024. Foto: gentileza.

Brasil dejará de representar a la Argentina en la Embajada en Venezuela tras asumir ese rol a mediados de 2024. La decisión se da en medio de un nuevo cortocircuito entre el Gobierno de Javier Milei y la administración de Lula da Silva por el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela. Hasta el momento, desde la Casa Rosada evitan pronunciarse.

El trasfondo de la pelea entre Argentina y Brasil

La medida fue confirmada por voceros oficiales del Gobierno de Brasil al medio Infobae, que reveló el cambio en la custodia de los intereses argentinos en Caracas. Brasil había asumido esa función a mediados de 2024, tras el retiro forzado del personal diplomático argentino de Venezuela.

Los funcionarios diplomáticos, consultores y agregados de defensa argentinos abandonaron la Embajada en agosto de 2024, luego de distintas intimaciones del régimen que en ese momento presidía Nicolás Maduro. Frente a ese escenario, la Argentina solicitó asistencia a Brasil para preservar los locales oficiales.

Lula da Silva y Javier Milei mantienen una relación tensa desde antes de la asunción del presidente argentino.

El acuerdo incluyó la custodia de la Embajada, la Residencia Oficial y los intereses de la Nación, además de continuar con el asilo de cinco dirigentes opositores al régimen. Esos referentes fueron rescatados por Estados Unidos a mediados del año pasado, según se informó en su momento.

El conflicto político regional que aceleró la ruptura bilateral

Aunque Brasil evitó detallar los motivos formales de la decisión, Infobae adelantó que el malestar se profundizó tras un posteo de Javier Milei en su cuenta personal de X. La publicación incluyó un video en el que el presidente argentino respaldó “la presión de los Estados Unidos y Donald Trump para liberar al pueblo venezolano”.

El video cerró con una imagen de Lula da Silva junto a Nicolás Maduro, lo que generó incomodidad en Brasilia. Fuentes señalaron que la sucesión de gestos desde la Casa Rosada “colmaron el vaso” en la relación.

Brasil condenó el accionar militar y firmó un comunicado con Chile, Colombia, México, Uruguay y España, donde expresó su “profunda preocupación y rechazo frente a las acciones militares ejecutadas (…), las cuales contravienen los principios fundamentales del derecho internacional”.

Quién asoma como reemplazo, el Gobierno guarda silencio

En ese escenario, fuentes oficiales admitieron que “es probable” que Italia asuma la representación argentina en Venezuela. La posibilidad se apoya en el buen vínculo entre Milei y la presidenta del Consejo de Ministros, Giorgia Meloni, aunque la decisión aún no fue confirmada.

Infobae consultó a distintas fuentes del Gobierno argentino, pero la mayoría evitó pronunciarse. Un funcionario de Casa Rosada se limitó a señalar: “Es una decisión de Brasil. No nos extraña viniendo de Lula”.