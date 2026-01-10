Agro en 4 fotos: productores retrataron la primera semana del 2026 en Río Negro y Neuquén

La alfalfa en todo su esplendor, y la fruticultura en el inicio de la cosecha. La diversidad y potencial de la producción en la Norpatagonia quedan demostrados en este compilado de fotos enviadas por los productores.

Si deseás compartir las imágenes de tu campo con Río Negro Rural, enviarlas al rural@rionegro.com.ar, indicando localidad y adjuntando una breve descripción. La misma será publicada tanto en la web de Diario RÍO NEGRO como en la contratapa del suplemento Rural, que sale todos los domingos con el diario.

Villa Regina, Río Negro.

En Frutas Mi Cielo, dieron inicio a la cosecha de peras Giffard. Así lo retrató Martín Rossi.



Plottier, Neuquén.

Un alfalfar “alfombrando” la chacra de ocho hectáreas de Francisco Vives. La foto fue tomada por su socio, Lucas Braz.



San Patricio del Chañar, Neuquén.

Luis Ariel Diomedi comparte una imagen de peras Williams en su chacra. Iniciará la cosecha este lunes.



Villa Regina, Río Negro.

Maximiliano Ciminelli es productor y contratista, y nos envió esta foto tomada durante el corte alfalfa con segadora.



