Alcaraz venció a Sinner en una exhibición en Corea del Sur, previa al Abierto de Australia

Alcaraz se quedó con el partido exhibición ante Sinner en Corea del Sur. (Photo by Jung Yeon-je / AFP)

A solo ocho días del inicio del Abierto de Australia, el tenis mundial tuvo una previa de lujo en Incheon. En esa ciudad surcoreana, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, los dos mejores del ranking ATP, se enfrentaron en un partido de exhibición y deslumbraron con su talento.

El español, actual número uno del mundo, se quedó con la victoria por 7-5 y 7-6 (8-6) en un duelo que duró una hora y 47 minutos. El estadio, colmado por 12.000 espectadores, vibró con cada punto y celebró la actitud relajada y cercana de ambos jugadores, que no dudaron en interactuar con el público y regalar gestos de simpatía.

Con este triunfo, Alcaraz estiró su ventaja en el mano a mano: ahora lidera 10-6 sobre Sinner.

El partido no tuvo puntos en juego para el ranking pero sí mucha calidad y sirvió como antesala del primer Grand Slam del año que se jugará en Melbourne desde el 18 de enero.

Sinner, número dos del mundo y defensor del título en Australia, y Alcaraz, que busca conquistar el único Grand Slam que le falta, mostraron destellos de su mejor tenis sin exigirse al máximo.

Ninguno de los dos tenistas tiene previsto competir en otro torneo antes del arranque del Abierto de Australia.

Aunque los organizadores no revelaron cifras oficiales, la prensa italiana estimó que tanto Alcaraz como Sinner podrían haberse llevado más de 2 millones de dólares cada uno por este partido de exhibición.