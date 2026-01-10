Groenlandia marca límites ante la presión de Donald Trump en el Ártico: «No queremos ser estadounidenses»

Groenlandia es un territorio autónomo de Dinamarca desde 1979 y ocupa una posición clave en el Ártico. Foto: AP.

Groenlandia rechazó de manera contundente la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de avanzar con una posible anexión del territorio, luego de que volviera a mencionar incluso el uso de la fuerza para concretarla. Los cinco partidos del Parlamento groenlandés respondieron de forma unificada: “No queremos ser estadounidenses».

Groenlandia se planta ante Trump y descarta cualquier anexión

La respuesta llegó desde el Parlamento local, donde los líderes de los cinco partidos políticos rechazaron de forma conjunta la iniciativa. “No queremos ser estadounidenses, no queremos ser daneses, queremos ser groenlandeses”, expresaron en un documento difundido el viernes por la noche.

La postura fue publicada por la agencia AFP, que detalló que el texto fue respaldado tanto por el oficialismo como por la oposición. Incluso el partido que impulsa una rápida independencia de Dinamarca se sumó al pronunciamiento político.

Estados Unidos mantiene una base militar en Groenlandia desde la Segunda Guerra Mundial.

Trump sostiene desde hace años que el control de Groenlandia es “crucial” para la seguridad nacional de Estados Unidos. El argumento se apoya en el crecimiento de la actividad militar de Rusia y China en el Ártico, una región estratégica por recursos y rutas marítimas.

Tensión en el Ártico: Groenlandia rechazó el plan de Trump

El propio Trump insistió el viernes en que avanzará “por las buenas” o “por las malas” con su objetivo sobre la isla. La frase generó alarma en Dinamarca y en otros aliados europeos, que advirtieron sobre el impacto en la Alianza Atlántica.

En las calles de Nuuk, capital del territorio, el rechazo de los vecinos también quedó expuesto. Julius Nielsen, un pescador de 48 años, lo resumió: “¿Estadounidenses? ¡No! Ya hemos sido una colonia durante muchos años”.

La Casa Blanca reconoció que evalúa “activamente” la posibilidad de comprar la isla, sin descartar la opción militar. Mientras tanto, el secretario de Estado Marco Rubio se reunirá la próxima semana con autoridades de Dinamarca y representantes de Groenlandia para abordar la situación.