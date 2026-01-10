El neuquino Santiago Rostan encara la segunda semana del Rally Dakar 2026

El Rally Dakar 2026 tuvo su día de descanso este sábado en Riad, Arabia Saudita. Luego de una exigente primera semana de carrera, la delegación argentina festejó nueve victorias de etapa y solamente se registró un abandono.

El neuquino Santiago Rostan fue de menos a más y ahora está 25° con su KTM, a 5h25m25. Si bien ningún argentino está al frente de la general, hay varios representantes nacionales que están muy bien posicionados de cara a la pelea final por conquistar la competencia.

En esa línea, Luciano Benavides está 3° entre las motos a 10m15 con la KTM, ganó el difícil desenlace de la etapa maratón el jueves y viene de menor a mayor.

No le será fácil en el mano a mano con el australiano Daniel Sanders, último campeón que hasta ahora marcó el ritmo, ni tampoco con las Honda oficiales del estadounidense Ricky Brabec y el español Tosha Schareina, pero es candidato al podio.

Otros son Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, ganadores del Dakar 2025 en la categoría Challenger. Ganaron una etapa y marchan 2°, a solo 4m57 de los españoles Pau Navarro y Jan Rosa.

La disciplina de prototipos T3 tuvo una primera semana muy cambiante e irregular para los pilotos de punta, a diferencia del 2025, cuando el binomio argentino había sido mucho más contundente. También allí puede ilusionarse el mendocino Bruno Jacomy, navegante del chileno Lucas del Río, 3° a 25m54.

Y el tercer candidato argentino al triunfo es Benjamín Pascual, que cantó victoria en 2025 dentro del Dakar Future Mission 1000, la categoría que fomenta el uso de energías sustentables. Él y su moto eléctrica del equipo chino Segway están 2°, en un recorrido reducido de 1.071km de carrera y más de 4.000 en enlace, contra casi 8.000 del resto.

El cordobés fue líder hasta el viernes, cuando fue superado por el camión híbrido Man -impulsado por biodiésel e hidrógeno- de los experimentados españoles Jordi Juvanteny, José Luis Criado y Xavier Ribas, con una ventaja competitiva por tener mayor autonomía que la mejor de las siete motos eléctricas inscriptas.

Restan todavía 4.354 kilómetros por delante, más de la mitad de la carrera, y otra compleja etapa maratón, que consiste en una noche en pleno desierto, sin asistencia externa.