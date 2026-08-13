Hallazgo de un cuerpo en un canal de riego en Cipolletti: qué se sabe sobre su identidad y cómo avanza la investigación

El miércoles 12 de agosto en horas de la mañana encontraron un cuerpo sin vida de un hombre sumergido dentro de un canal de riego de Cipolletti. Fue en la zona del barrio Labraña. El descubrimiento desató un fuerte operativo policial y la apertura de una investigación por parte del Ministerio Público Fiscal.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Fiscalía brindó detalles sobre el avance de la investigación a la espera de los datos clave que se conocerán una vez finalizada la autopsia.

Según las primeras informaciones, el hallazgo se produjo en horas del mediodía. En el lugar trabajó el personal policial de la comisaría 4.ª de Cipolletti y el Gabinete de Criminalística. Una vez relevados esos datos, la causa quedó en manos del fiscal Guillermo Ibáñez.

Ahora, se esperan los resultados de la autopsia. «Por el estado del cuerpo y la descomposición, se somete a un procedimiento que demorará varios días», indicaron desde Fiscalía sobre el proceso que permitirá conocer la identidad y determinar si tenía, o no, signos de criminalidad.

Cómo sigue la investigación por el cuerpo encontrado sumergido en el canal de riego de Cipolletti

En paralelo a los trabajos de campo, los investigadores cotejan los datos con el registro de personas con pedido de búsqueda en el Alto Valle, con el objetivo de cruzar información y trazar un posible perfil que oriente la causa.

Además, se ordenó el resguardo del perímetro para analizar la zona del hallazgo.