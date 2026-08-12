Conmoción en Cipolletti: encuentran el cuerpo de un hombre sumergido en un canal de riego

Un impactante hallazgo sacudió a Cipolletti en horas de la mañana de este miércoles. El cuerpo sin vida de un hombre en avanzado estado de descomposición fue encontrado sumergido en una acequia ubicada en la zona rural del Barrio Labraña.

El descubrimiento se produjo antes del mediodía, lo que movilizó un amplio despliegue policial y judicial en el sector.

Personal de la Comisaría Unidad 4ta y especialistas del Gabinete de Criminalística arribaron al lugar para preservar la escena, retirar los restos e iniciar las primeras pericias tendientes a levantar rastros e indicios que permitan esclarecer las circunstancias del hecho.

La fiscalía interviniente ordenó el traslado del cadáver a la morgue judicial para la realización de la correspondiente autopsia. El estudio forense resultará clave para determinar la causa fehaciente de la muerte y confirmar formalmente la identidad de la víctima.

En paralelo a los trabajos de campo, los investigadores cotejan los datos con el registro de personas con pedido de búsqueda en la región, con el objetivo de cruzar información y trazar un posible perfil que oriente la causa.