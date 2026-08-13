Volver al Trabajo: cómo acceder a los nuevos cursos de formación y vouchers disponibles

En el marco del conflicto legal por la reestructuración de la asistencia social, la incertidumbre en torno al programa Volver al Trabajo sumó una definición clave en las liquidaciones correspondientes a agosto 2026.

Tras la determinación de la Cámara Federal de San Martín de revocar la medida cautelar que obligaba al Poder Ejecutivo a depositar las asignaciones mensuales, el Ministerio de Capital Humano ratificó que no se procesarán desembolsos ni habrá fechas de pago programadas en los calendarios oficiales para los antiguos beneficiarios del ex Potenciar Trabajo.

Mientras la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) elevó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia, la cartera nacional mantiene como principal alternativa el acceso a instancias de capacitación profesional.

Sin liquidación en agosto 2026: la situación judicial del programa Volver al Trabajo

El freno en las acreditaciones bancarias del programa Volver al Trabajo responde al cambio en el escenario de los tribunales federales. Luego de que el fallo de segunda instancia revocara la protección cautelar que sostenía las transferencias directas, el Ministerio de Capital Humano fijó la postura inquebrantable de dar por concluidas las cuotas mensuales.

Frente a la parálisis de los fondos, la representación legal de la UTEP interpuso un recurso de apelación de carácter urgente para solicitar la intervención directa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Mientras el máximo tribunal del país analiza el expediente para expedirse sobre la validez del cierre definitivo del programa o la restitución de las partidas, el cronograma de cobro de Volver al Trabajo permanece bajo una pausa indefinida.

Qué alternativas ofrece el Ministerio de Capital Humano a los exbeneficiarios de Volver al Trabajo

Ante las consultas de los usuarios sobre la continuidad de los ingresos y la cobertura del sistema, la cartera que conduce Sandra Pettovello reiteró que la política del Gobierno nacional se enfoca en reemplazar el esquema de subsidios directos por herramientas de inclusión laboral.

Para los titulares que integraban la nómina del programa Volver al Trabajo, el Ministerio de Capital Humano dispone de las siguientes vías de acción e información de servicios: