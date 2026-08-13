Volver al Trabajo: cómo acceder a los nuevos cursos de formación y vouchers disponibles
El Ministerio de Capital Humano confirmó que no habrá liquidaciones del programa Volver al Trabajo en agosto 2026, tras la caída de la medida cautelar. Conocé la situación en la Corte Suprema y las alternativas de formación profesional.
En el marco del conflicto legal por la reestructuración de la asistencia social, la incertidumbre en torno al programa Volver al Trabajo sumó una definición clave en las liquidaciones correspondientes a agosto 2026.
Tras la determinación de la Cámara Federal de San Martín de revocar la medida cautelar que obligaba al Poder Ejecutivo a depositar las asignaciones mensuales, el Ministerio de Capital Humano ratificó que no se procesarán desembolsos ni habrá fechas de pago programadas en los calendarios oficiales para los antiguos beneficiarios del ex Potenciar Trabajo.
Mientras la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) elevó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia, la cartera nacional mantiene como principal alternativa el acceso a instancias de capacitación profesional.
Sin liquidación en agosto 2026: la situación judicial del programa Volver al Trabajo
El freno en las acreditaciones bancarias del programa Volver al Trabajo responde al cambio en el escenario de los tribunales federales. Luego de que el fallo de segunda instancia revocara la protección cautelar que sostenía las transferencias directas, el Ministerio de Capital Humano fijó la postura inquebrantable de dar por concluidas las cuotas mensuales.
Frente a la parálisis de los fondos, la representación legal de la UTEP interpuso un recurso de apelación de carácter urgente para solicitar la intervención directa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Mientras el máximo tribunal del país analiza el expediente para expedirse sobre la validez del cierre definitivo del programa o la restitución de las partidas, el cronograma de cobro de Volver al Trabajo permanece bajo una pausa indefinida.
Qué alternativas ofrece el Ministerio de Capital Humano a los exbeneficiarios de Volver al Trabajo
Ante las consultas de los usuarios sobre la continuidad de los ingresos y la cobertura del sistema, la cartera que conduce Sandra Pettovello reiteró que la política del Gobierno nacional se enfoca en reemplazar el esquema de subsidios directos por herramientas de inclusión laboral.
Para los titulares que integraban la nómina del programa Volver al Trabajo, el Ministerio de Capital Humano dispone de las siguientes vías de acción e información de servicios:
- Capacitaciones y vouchers educativos: la plataforma institucional habilita el acceso a cursos de formación profesional y talleres de capacitación virtual gratuita, para fortalecer las competencias técnicas de los trabajadores.
- Consulta de estado en Mi Argentina: las notificaciones sobre el cese del programa y el historial de prestaciones se encuentran disponibles en la aplicación móvil oficial Mi Argentina, ingresando con CUIL y contraseña.
- Acompañamiento Social continúa vigente: desde el organismo aclararon que el programa Acompañamiento Social —orientado a adultos mayores y madres de familias numerosas— mantiene sus pagos ordinarios y su vigencia prorrogada hasta 2028, aunque opera como un padrón cerrado sin posibilidad de traspasos ni nuevas incorporaciones desde Volver al Trabajo.
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