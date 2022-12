Habló la fiscal del caso del joven que arrastró a dos policías con su auto en Córdoba

Los festejos navideños en la madrugada del domingo dejaron una imagen insólita en Córdoba con un grupo de jóvenes que arrastaron a dos policías con su auto en el intento de fugarse de un control vehicular.

El video se viralizó rápidamente en las redes sociales con la particularidad que la acompañante del conductor también filmó desde adentro del auto todo lo ocurrido.

La fiscal de la causa, Liliana Copello, contó que el joven que manejaba el vehículo quedó imputado por resistencia a la autoridad y lesiones leves, dado que uno de los policías terminó con un fuerte golpe en su pierna. Aún no están disponibles los resultados del test de alcoholemia.

“Hay que ver todas las pruebas que se están recabando, las conversaciones mantenidas dentro del vehículo que es conocido por la prensa, aparentemente estas personas se asustaron, no sabían como actuar, una de las menores se bajó del auto, pero no tenemos más que esa figura”, afirmó la fiscal.

“Vamos a ver las cámaras. La Policía, si imparte las órdenes de detenerse, la persona que conduce tiene que cumplir eso. Creo que si piden de buena forma y se paran frente al auto, la policía tiene que hacer cumplir la ley. Aparte, es un lugar público. Los menores aparentemente por lo que dicen estaban atemorizados, eso ya es una cuestión de psicología, deberían haber acatado la orden y dejarse controlar”, añadió.

También indicó que el imputado seguirá detenido dependiendo de sus antecedentes. “Por la pena que tiene, si no tiene antecedentes penales no estará detenido. Veremos la naturaleza prontuarial pero por los delitos que se le imputa no tiene más de un año de prisión. Las chicas quedaron identificadas, pero no tienen imputación por ahora. No están imputadas de ningún delito hasta ahora”, comentó Copello.

Así fue el arrastre a los policías y el intento de fuga

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Rafael Núñez y Hugo Wast de Córdoba, poco antes de las 11 de la mañana, en el barrio Cerro de las Rosas, en el noroeste de la capital provincial.

Tres jóvenes fueron detenidos luego de negarse a frenar por un control policial. Los efectivos le pidieron al conductor que baje del vehículo pero hizo caso omiso y además aceleró el auto y arrastró por varios metros a los uniformados hasta que finlamente se detuvo y lo aprehendieron.

El conductor fue identificado como Lautaro Ordónez (20); sus acompañantes son Abril Aresca (21) y Tiziana Aresca (19). Los tres se desplazaban en un Volkswagen Gol Trend a la salida de un local de comida rápida.