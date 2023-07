Inseguridad en el hospital de Cipolletti: «La policía nos dice que no tiene personal para enviar»

La directora del hospital de Cipolletti, Claudia Muñoz aseguró que no cuentan con personal policial. Foto archivo

La inseguridad en el hospital de Cipolletti es una problemática que está presente desde que comenzó el año. Robos, incendios y vandalismo son algunos de los hechos que se han estado repitiendo en el último tiempo. La directora del nosocomio, Claudia Muñoz aseguró que la policía no cuenta con personal para brindar seguridad en el establecimiento.

El último hecho ocurrió este viernes, delincuentes ingresaron al hospital de Cipolletti y ocasionaron destrozos. “Entraron a la zona de las oficinas de fondos de obras sociales y a la parte de epidemiología. Se robaron computadoras, monitores, pavas eléctricas y la lista continúa. Incluso rompieron una ventana” remarcaron los trabajadores de salud.

Durante una entrevista radial, este martes la directora del hospital Claudia Muñoz explicó como viven los constantes robos. «Es una mezcla de sentimientos, angustia, bronca, impotencia, las situaciones que se están viviendo en el hospital es eso lo que despierta, el ultimo hecho que fue el día viernes y la verdad no damos para más con los robos«, lamentó.

Además describió que han tenido reuniones con la fuerza policial pero aseguró que no cuentan con personal para brindar seguridad. «Hemos mantenido numerosas reuniones con la fuerza policial, no solo en esta situación, las mantenemos desde principio de años. Planteamos que es tierra de nadie, la policía nos dice que no tiene personal para enviar al hospital», confirmó Muñoz.

Planteó que no cuentan con la capacidad para pagar seguridad privada, mientras que en el lugar continúan los hechos de inseguridad: «No tenemos la capacidad para pagar seguridad privada, solo tenemos la policía y hoy contamos uno o dos efectivos, nos dijeron que priorizan sacar el personal a la calle«.

Muñoz aseguró que en el año han sido víctimas de más de diez hechos de inseguridad. Opinó que el principal problema es que no cuentan con los recursos para reponer el material. «Vamos reponiendo lentamente, nos roban mas rápido de lo que lo logramos reponer. Aparte de los daños, rotura de vidrios y cerraduras, es un gasto y hoy como aumentó la demanda en los hospitales, uno prioriza la atención y la salud» explicó.

Cuáles son las consecuencias de los últimos robos que padecieron en el hospital de Cipolletti

La directora Claudia Muñoz explicó que a partir del último robo que sufrieron, «este mes no vamos a poder cerrar la facturación del fondo de obras sociales que es a causa del ultimo hecho. Eso usamos para comprar insumos, desgraciadamente lo que robaron y rompieron fueron los monitores y no se van a poder usar», remarcó.

Además lamentó que hasta el momento, no se ha podido esclarecer ninguno de los hechos de inseguridad que sufrieron, y agregó que los robos son protagonizados hasta por los mismos pacientes: «el mismo paciente que viene, ingresa y se lleva elementos de trabajo. Hoy roban herramientas que uso en los pacientes y que no voy a poder usar».

Muñoz opinó que «es lamentable porque rompemos lo que nos pertenece. A principio de año nos equiparon con computadoras y hoy es volver a comprar todo«.

Y agregó cuáles son las medidas que realizarán para intentar solucionar esta problemática, «la acción es seguir el reclamo por más seguridad, queremos presencia policial, no podemos pagar una seguridad privada. Hoy tenemos que ver o pedir a la sociedad que tome conciencia de lo que están haciendo, que piensen un poco, se están haciendo daño a ellos mismos», concluyó.