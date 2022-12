Investigan la muerte de un hombre que fue hallado en un barrio de Cipolletti

Ayer cerca de las 20:30 vecinos del barrio Anai Mapu encontraron a una persona tirada en la vía pública. Según informaron se encontraba golpeado, en esas condiciones fue trasladado al hospital de Cipolletti, donde horas después falleció. Ahora la justicia investiga los motivos por los que el hombre terminó en ese lugar.

Según explicaron desde la fiscalía de Cipolletti, el hombre de más de 40 años fue hallado en la calle El Cuy del barrio Anai Mapu cerca de las 20:30. Se encontraba inconsciente y golpeado, por el momento se desconoce cómo se produjeron las lesiones y si alguna persona estaría involucrada.

Desde la unidad 45 manifestaron que los vecinos llamaron a una ambulancia, pero que una persona que estaba en el lugar decidió trasladarla por sus propios medios en un vehículo particular para que recibiera asistencia médica de forma inmediata.

La fiscalía comunicó que solicitaron la autopsia del cuerpo, el mismo ya fue trasladado a la morgue judicial en General Roca. Los resultados de la autopsia serán claves para determinar las causas del deceso, pero hasta que no se tengan los resultados no se podrá determinar si hubo un evento criminal o no en el fallecimiento.



También indicaron que se inició una investigación preliminar para obtener más información respecto a los hechos. La unidad 45 en colaboración con la fiscalía de turno están abocadas a la investigación.