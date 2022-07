La imputaron por estafar a un vecino de Roca con el «cuento del tío»

Esta mañana se realizó una audiencia en la que el Ministerio Público Fiscal imputó el delito de estafa a una mujer que reside en la ciudad de Córdoba.

Según la acusación fiscal el hecho sucedió luego de que el vecino víctima, domiciliado en Roca, publicara en Facebook la venta de una camioneta.

“A raíz de ello se contactó a través de WhatsApp un sujeto que con el fin de inducirlo a error le dijo al vendedor víctima que estaba interesado en la compra, solicitándole datos de su cuenta bancaria para depositar la seña de 50.000 pesos”, describió la representante fiscal.

“El hombre que había publicado el vehículo le proporcionó los datos de la cuenta de su hijo y al día siguiente el supuesto comprador volvió a comunicarse telefónicamente. Con la excusa de que se había equivocado al colocar un número y que tenía que validar la transferencia, logró que se dirigiera a un cajero automático y mediante indicaciones lo indujo a error haciéndole generar una clave de token la cual le solicitó”, explicó el Ministerio Público Fiscal.

“Así, el sujeto aún no identificado utilizando los datos obtenidos fraudulentamente sustrajo de la cuenta de Banco 87.000 pesos, que fue transferida a la cuenta bancaria de la mujer hoy imputada y que tiene domicilio en Córdoba. Con el accionar de la muchacha en connivencia con el otro sujeto le ocasionaron un perjuicio económico al denunciante”.

Entre el sustento probatorio mencionado la fiscalía enumeró la denuncia y los informes confeccionados por la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITel) del Ministerio Público, respecto de los celulares, los bancos, y las transferencias.

La defensora pública penal no tuvo objeciones a la formulación de cargos y la jueza de Garantías interviniente resolvió imputar el delito de “estafa” por el que deberá responder a título de partícipe necesaria según los Artículos 172 y 45 del Código Penal.

Advertencias ante estafas Telefónicas

Desde la fiscalía dieron varios consejos para evitar estos tipo de estafas:

* No vayas a los cajeros automáticos y no sigas los pasos que te indican por teléfono



* Ningún banco te va a llamar para pedirte que cambies tus billetes por nuevos porque ninguna serie ni de pesos, ni de dólares, ni de euros va a salir de circulación



* No hace falta realizar ninguna activación en cajeros automáticos para recibir trasferencias ni para acreditar pagos, bonos, subsidios, reparación histórica ni ningún beneficio de Anses ni AFIP



* Si no participaste de ningún concurso, es muy improbable que ganes un premio de forma sorpresiva ya sea un auto, dinero en efectivo, electrodomésticos, viajes o otras cosas.



* No hagas pagos por transferencia bancaria ni por agencias de cobro como Pago Fácil, Rapipago o Western Union para que te acrediten un premio o beneficio.



* No digas ningún dato personal (DNI, nombre completo, fecha de nacimiento) ni datos bancarios (CBU, número de cuenta, números de tarjetas) a personas desconocidas a través del teléfono.



Denunciá

* Apenas adviertas que sos víctima de una estafa, realizá de denuncia en la comisaría más cercana o a los teléfonos celulares de turno de la fiscalía http://ministeriopublico.jusrionegro.gov.ar/en_turno.php