La madre de Agustina Fernández : «Acá hay gente que sabe, hay gente que va a caer, yo no voy a parar»

La mamá de Agustina Fernández, la joven estudiante de Cipolletti que fue brutalmente atacada el 2 de julio pasado y que murió días después en el hospital, se refirió a los avances en la investigación por el crimen. «Aca hay gente que sabe. Acá hay gente cómplice. Acá hay gente que va a caer. Y no voy a parar, así chiquitita como ven», dijo desde La Pampa, Silvana Cappello. «Las madres, desde el momento cero, sabemos. Yo supe, desde el momento cero, que esto no era un robo. Como madre no importa lo que yo diga. Es lo que yo siento. No me voy a tirar a la cama para que quede impune. No están entendiendo el mensaje», aseguró.

Conmovida por el hecho, contó que «en 2021, cuando Agustina empezaba a estudiar virtual, le dijimos que no vaya ni a La Plata ni a Buenos Aires, por la inseguridad. Jamás se me pasó por la cabeza googlear la palabra Cipolletti. Ella eligió ese lugar, la gustó la universidad, y empezó a estudiar virtual hasta que le dijeron que una parte era presencial. Se decidió en familia buscarle un lugar allá. Yo, el 9 de febrero la subí a un auto y le dijo vamos. Ella lloraba y yo le dije: Vamos a probar y si te tenés que volver, te volvés. Y yo me siento muy culpable. Y lo dije en la fiscalía, disculpenme, pero yo siento que esto fue una mafia. Yo me siento muy contenida por muchas familias cuando voy para allá, pero no es la palabra seguridad la que define a Cipolletti».

Sobre la investigación por el femicidio de su hija, dijo que no hay grandes avances: «Lo que evolucionó fueron las muestras de ADN que se mandaron a Bariloche, estábamos a la espera de eso y no hay resultados. Para mí estamos peor que el primer día», dijo en diálogo con «Digan lo que digan» de RN Radio.

Además, la madre de la joven se refirió a los pocos cuidados que se tuvieron en la escena del crimen desde el primer momento. «Cuando estuvimos en fiscalía tuvieron la valentía de decir algunos aspectos que se habían omitido, que habían pasado por encima. Duele. Duele muchísimo porque en ese momento teníamos a Agustina internada, sin evolución, sabiendo ya que no iba a salir de eso», contó.

«Uno no es investigador, pero hay cosas que vos no podés dar por descartadas. Hay cosas que sé y me las guardo. Aca no hay posibilidad de que esto quede impune. No lo voy a permitir. Lo último que voy a perder es la fe, porque la paciencia se me está yendo», aseguró.

«La persona que calificó eso de entrada como un robo no vio el estado de Agustina. Los celulares no aparecen porque no se vendieron. Yo quiero una respuesta, a mi hija la asesinaron. Yo no voy a acusar a nadie, esto fue un hecho no es ficción, le pasó a Agustina y la mataron», aseguró

También, explicó que continuará exigiendo justicia por la joven. «Acá no hay posibilidad de que esto quede impune, no lo vamos a permitir. Acá hay una verdad, acá hubo un hecho, hay una o dos personas que lo hicieron y participaron. Hoy Agustina no está para contarlo. Está la justicia, hay mucha gente para esto y sé que están dando todo. Yo desde el momento cero presentí que esto no fue un robo, acá pasó otra cosa, acá hubo un no«, expresó Silvana.

Escuchá a Silvana Cappello, madre de Agustina Fernández en «Digan lo que digan» por RN Radio.

