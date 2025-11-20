La Policía de Río Negro buscará reforzar la seguridad en el hospital de Bariloche

Autoridades de la Policía de Río Negro visitaron el Hospital Zonal Ramón Carrillo de San Carlos de Bariloche para coordinar medidas destinadas a fortalecer la seguridad dentro de sus nuevas áreas.

La comitiva estuvo encabezada por el jefe de la fuerza, Comisario General Daniel Bertazzo, quien asistió acompañado por el subjefe, Comisario General Elio Tapia, y el jefe de la Unidad Regional III, Comisario Inspector Nelson Torres. Fueron recibidos por el director del hospital, Víctor Parodi.

La recorrida estuvo dentro del trabajo articulado entre los hospitales públicos, la Policía de Río Negro y el Ministerio de Seguridad y Justicia, orientado a consolidar la presencia policial en los distintos centros de salud de la provincia.

Según expresaron desde la fuerza, el objetivo principal es reforzar las medidas de resguardo en áreas sensibles, especialmente en las zonas de guardia, donde suelen concentrarse situaciones de alta demanda o potencial riesgo. La iniciativa busca brindar mayor protección tanto al personal sanitario como a los pacientes.

Desde la institución destacaron la importancia de este trabajo conjunto para mejorar la operatividad, agilizar los protocolos de intervención y garantizar un entorno más seguro en el hospital.

Las autoridades anticiparon que continuarán realizando visitas y coordinaciones similares en otros centros de salud de Río Negro con el mismo fin.