Piden siete años de cárcel para el acusado de abusar de una joven a la salida de un boliche en Neuquén

En una audiencia realizada en Ciudad Judicial de Neuquén, el fiscal Manuel Islas solicitó 7 años de prisión efectiva para un hombre declarado responsable de abusar sexualmente de una joven con la que mantenía un vínculo familiar.

El pedido se basó en agravantes como el vínculo existente y el daño causado a la víctima, mientras que como atenuantes se consideraron la falta de antecedentes y la edad del imputado.

El tribunal encargado de fijar la pena, integrado por las juezas Natalia Pelosso y Patricia Lupica Cristo y el juez Juan Pablo Encina, informó que dará a conocer la sentencia dentro de las próximas 48 horas.

El hombre ya había sido declarado penalmente responsable por abuso sexual con acceso carnal.

Durante el juicio, la fiscalía acreditó que el hecho ocurrió el 26 de octubre de 2024, cuando el imputado y la víctima, de 18 años, coincidieron tras haber salido a bailar y decidieron regresar juntos en un taxi a una vivienda ubicada en la zona del Bajo de Neuquén.

Según explicó el fiscal, el imputado olvidó las llaves de su casa y, aprovechando la confianza derivada del vínculo familiar, pidió quedarse a dormir.

Ambos colocaron colchones separados en el living, pero la joven despertó al sentirlo encima y, pese a su resistencia y negativa, él cometió el abuso.

Islas destacó que el testimonio de la víctima fue “claro y contundente” y estuvo respaldado por pruebas médicas y pericias psicológicas.

La defensa, por su parte, solicitó que se impusiera una pena de 6 años de prisión, el mínimo previsto para este delito.