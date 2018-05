“Le pegaron una paliza”, dijo el papá del chico muerto en la Comisaría Tercera de Roca

“Me lo mataron. Le pegaron una paliza y después lo colgaron a 3,40 metros de altura en el calabozo, con su propia camisa”. Así es la historia que cuenta José Molina, papá de Matías, el joven roquense de 17 años que fue hallado sin vida en la Comisaría 3° en 2008.

Hace nueve años y siete meses que José, exempleado del Servicio Penitenciario Federal durante 26 años, espera sin bajar los brazos “que se haga justicia” por su hijo, cuya muerte se encuadró en un “suicidio” porque apareció colgado de un calabozo pero aún no fue esclarecida.

Mañana viernes comienza el debate oral y público contra cuatro policías: Roberto García, jefe de la Comisaría 3° en aquel momento; Luis Neguimán, subjefe de la unidad; Héctor Fernández, oficial de servicio, y Hugo Paillalef, cuartelero.

El joven estudiaba en el CEM 9 y sufría adicción a las drogas, estaba en recuperación. Había estado internado y en ese entonces se encontraba en pleno proceso de abstinencia, lo que le provocaba alucinaciones, contó su papá. “Se perdía”, admitió.

El suceso se desató la tarde del 31 de octubre de 2008, cuando Matías llegó caminando solo a “Easy” porque le habían dicho que había trabajo. Apenas llegó le dijo a la persona que cuidaba el predio que se quería tirar una zambullida a una pileta en exposición, porque hacía mucho calor.

El veía agua, pero no había. “Estaba alucinando”, contó su padre a “La Comuna”. El empleado del hipermercado le dijo que no, que estaba vacía y llamó a la policía, según el testimonio.

“El patrullero lo buscó, pero ¿qué tendría que haber hecho? Era una criatura de 17 años. Lo tendrían que haber llevado al hospital si no estaba el médico policial, pero no lo hicieron. Lo metieron en un calabozo y le pegaron una paliza. Terminó con el cuerpo machucado, el testículo hinchado, el parietal derecho hundido, eso se vio en una autopsia”, relató el hombre.

“Mi hijo no se quería cortar la vida, el vivía con su mamá en el tercer piso en las 500 Viviendas. Si se hubiese querido matar lo hacia ahí o bien no hubiese intentado salir de las drogas. El tenía proyectos, le gustaba la música, había empezado la iglesia evangélica, estaba en el coro, iba a ser padrino de su sobrinito”, contó el hombre.

“(Matías) ya había estado preso antes, la policía lo conocía. Sabían su identidad, pero lo que no sabían es que su papá trabajaba en el Servicio Penitenciario Federal. Ellos pensaron que era un chico que no tenía padre que vivía con su mamá y nada más”, contó José.

“Cuando se enteraron quien era yo se querían morir. Yo les dije: ‘yo me instruí para cuidar internos no para matar. Ustedes se instruyeron para ser asesinos’. Les dije eso y siempre se los voy a decir en todos lados. La policía no es objetiva, lo primero que hacen te golpean”, lanzó.

Por estos motivos ahora siente que pelea como “una hormiga contra un elefante”. “Estoy luchando contra la policía de la provincia, contra los juzgados, el fiscal”, caracterizó el hombre que recorrió casi todo el país dando a conocer el caso. No obstante, se prepara con fe para el juicio.

“Confio en dios, quiero justicia por mi hijo, y que haya un precedente. No me lo van a devolver,. pero esto no puede volver a suceder. Siguen habiendo casos y nadie hace nada, ni los jueces ni los fiscales, ni la policía se instruye como tendrían que instruirse”, señaló.

Consultado por “La Comuna” dijo que para el una sentencia justa sería “homicidio simple agravado” que tiene una pena de 8 a 25 años de cárcel, sin embargo el fiscal Miguel Fernández Jadhe ya adelantó que pedirá una pena superior a los 3 años de prisión, por el delito de “homicidio culposo”.

“No me va a reparar, pero esa sería la sentencia justa por el abuso de poder que tuvieron contra un ciudadano que incluso era menor de edad, por lo que no podría haber entrado siquiera a un calabozo”, dijo basándose en decretos internacionales.