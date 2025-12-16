Cómo hacer postre helado de mantecol sin TACC para Navidad: receta fácil, sin horno y en 20 minutos

Lista de Ingredientes Galletas sin tacc: 1 paquete Dulce de leche: ½ kilo Crema de leche: 200 cc Leche condensada: 100 cc Mantecol: ½ paquete Chocolate de cobertura: para decorar

Las recetas sin TACC siguen ganando protagonismo en la cocina cotidiana y en las redes sociales. En las últimas horas, un postre helado de mantecol sin gluten se volvió viral por su simpleza, pocos ingredientes y un sabor que conquista a grandes y chicos.

La preparación fue compartida por Lucre Sin Tacc, creadora de contenido gastronómico, y ya despertó el interés de decenas de personas que planean reproducirla en casa. Ideal para el verano o como cierre dulce de cualquier comida, se trata de una opción accesible que no requiere horno y se prepara en apenas 20 minutos.

Paso a paso para realizar mantecol

Colocar papel manteca en un molde y cubrir la base con galletas trituradas.

Agregar una capa de dulce de leche repostero.

Batir la crema de leche con la leche condensada y sumar el mantecol cortado en pequeños trozos.

Volcar la mezcla sobre el dulce de leche.

Cubrir con chocolate (se recomienda mezclarlo con crema para evitar que quede duro).

Llevar al freezer por al menos dos horas antes de servir.

Sencilla, rendidora y sin gluten, esta receta se consolida como una de las más elegidas del momento y demuestra que la cocina sin TACC también puede ser práctica y deliciosa.