Cómo hacer postre helado de mantecol sin TACC para Navidad: receta fácil, sin horno y en 20 minutos

Una receta sin TACC, fácil y sin horno, ideal para sumar a la mesa dulce de Navidad.

Lista de Ingredientes

Galletas sin tacc: 1 paquete

Dulce de leche: ½ kilo

Crema de leche: 200 cc

Leche condensada: 100 cc

Mantecol: ½ paquete

Chocolate de cobertura: para decorar

Las recetas sin TACC siguen ganando protagonismo en la cocina cotidiana y en las redes sociales. En las últimas horas, un postre helado de mantecol sin gluten se volvió viral por su simpleza, pocos ingredientes y un sabor que conquista a grandes y chicos.

La preparación fue compartida por Lucre Sin Tacc, creadora de contenido gastronómico, y ya despertó el interés de decenas de personas que planean reproducirla en casa. Ideal para el verano o como cierre dulce de cualquier comida, se trata de una opción accesible que no requiere horno y se prepara en apenas 20 minutos.

Paso a paso para realizar mantecol

  • Colocar papel manteca en un molde y cubrir la base con galletas trituradas.
  • Agregar una capa de dulce de leche repostero.
  • Batir la crema de leche con la leche condensada y sumar el mantecol cortado en pequeños trozos.
  • Volcar la mezcla sobre el dulce de leche.
  • Cubrir con chocolate (se recomienda mezclarlo con crema para evitar que quede duro).
  • Llevar al freezer por al menos dos horas antes de servir.

Sencilla, rendidora y sin gluten, esta receta se consolida como una de las más elegidas del momento y demuestra que la cocina sin TACC también puede ser práctica y deliciosa.


