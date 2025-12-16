Cómo hacer postre helado de mantecol sin TACC para Navidad: receta fácil, sin horno y en 20 minutos
Una receta sin TACC, fácil y sin horno, ideal para sumar a la mesa dulce de Navidad.
Lista de Ingredientes
Galletas sin tacc: 1 paquete
Dulce de leche: ½ kilo
Crema de leche: 200 cc
Leche condensada: 100 cc
Mantecol: ½ paquete
Chocolate de cobertura: para decorar
Las recetas sin TACC siguen ganando protagonismo en la cocina cotidiana y en las redes sociales. En las últimas horas, un postre helado de mantecol sin gluten se volvió viral por su simpleza, pocos ingredientes y un sabor que conquista a grandes y chicos.
La preparación fue compartida por Lucre Sin Tacc, creadora de contenido gastronómico, y ya despertó el interés de decenas de personas que planean reproducirla en casa. Ideal para el verano o como cierre dulce de cualquier comida, se trata de una opción accesible que no requiere horno y se prepara en apenas 20 minutos.
Paso a paso para realizar mantecol
- Colocar papel manteca en un molde y cubrir la base con galletas trituradas.
- Agregar una capa de dulce de leche repostero.
- Batir la crema de leche con la leche condensada y sumar el mantecol cortado en pequeños trozos.
- Volcar la mezcla sobre el dulce de leche.
- Cubrir con chocolate (se recomienda mezclarlo con crema para evitar que quede duro).
- Llevar al freezer por al menos dos horas antes de servir.
Sencilla, rendidora y sin gluten, esta receta se consolida como una de las más elegidas del momento y demuestra que la cocina sin TACC también puede ser práctica y deliciosa.
