Seguidilla de inauguraciones en Añelo este martes: estrenaron la obra que era «un pedido constante»

El intendente y el gobernador en uno de los cortes de cintas. Foto: Cecilia Maletti.

Añelo, la localidad que concentra el desarrollo de Vaca Muerta, tuvo este martes una jornada de inauguraciones con obras que, según explicaron desde la municipalidad, eran largamente anheladas por los vecinos.

La cita reunió al intendente local, Fernando Banderet, y al gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, además de funcionarios de la comuna, de la provincia y autoridades de la Policía que también fueron de la partida.

Martes de inauguraciones en Añelo: los proyectos presentados

En total, se repasaron más de 10 proyectos de infraestructura, algunos terminados y otros a punto de comenzar a desarrollarse. Las autoridades recorrieron iniciativas de asfalto, como la llamaba Subida de los Patrias, pero también de vivienda, saneamiento y nuevos espacios verdes que estarán disponibles para los vecinos.

La seguidilla de inauguraciones comenzó en la calle 01, donde el corte de cintas dejó abiertos al tránsito los primeros metros de casi 2.000 que correrán como una suerte de colectora a la vera de la Ruta Provincial 7.

El proyecto, explicaron desde el Ejecutivo municipal en contacto con Diario RÍO NEGRO, contempla la ejecución de cordón cuneta, pavimento flexible, alumbrado público y señalización horizontal.

La comitiva también asistió a la presentación del paseo costero de El Silencioso, que bordea un canal de riego y abarca senderos, parquización, mobiliario urbano y conexión a servicios esenciales. Los trabajos, destinados lograr un espacio recreativo y comunitario para los locales, incluyó aportes privados.

Los funcionarios participaron además de la inauguración de la plaza de El Silencioso, ubicada a escasos metros del parque lineal, de una oficina para el área municipal de Juventud, de cuatro viviendas municipales para vecinos, de un nuevo salón de usos múltiples y de una bicisenda de 600 metros en la zona de la meseta, paralela a la avenida Belgrano, a la que también se le agregó iluminación.

La localidad estrenó un paseo costero en la zona del casco histórico. Foto: Cecilia Maletti.

El recorrido incluyó, de igual forma, un nuevo destacamento para las operaciones de la división GEOP de la Policía provincial, una vivienda institucional para la fuerza de seguridad, el inicio de la etapa 4 del plan de cloacas y la adjudicación de cuatro etapas del plan de asfalto para el casco viejo.

Martes de inauguraciones en Añelo: la obra que era «un pedido constante»

Aunque todas las obras fueron resaltadas por los representantes del gobierno municipal y el provincial, la apertura de la Subida de los Patrias se valoró de manera particular, ya que su finalización era «un pedido constante de los vecinos», afirmó el intendente Banderet.

La obra, de unos 900 metros de extensión, también fue inaugurada esta tarde y conecta el bajo, en la zona del casco histórico, con el alto, la parte más nueva de la localidad.

Luego del corte de cintas, el jefe comunal aseguró que las tareas ya fueron abonadas en un 90% e indicó que la parte más crítica de la traza se realizó con hormigón para mejorar la adherencia de los vehículos, sobre todo en épocas donde las heladas son comunes, como en el invierno.

El jefe del Gobierno local destacó el crecimiento de la ciudad y la generación de desarrollo «sin olvidarnos de las necesidades básicas de la comunidad».

La Subida de los Patrias, clave para unir el alto y el bajo. Foto: Cecilia Maletti.

Figueroa, por su parte, destacó las obras que se están haciendo en el municipio. Mencionó, en especial, las obras para extender el servicio de gas y las destinadas a mejorar la transitabilidad.

Indicó que se está culminando, en paralelo, la circunvalación de Añelo, vía que definió como «muy importante» para la ciudad y la industria de los hidrocarburos que, regularmente, circula por sus calles.

Añelo, al ritmo de Vaca Muerta: los pendientes

Luis Angeloni, secretario de Gobierno municipal, dijo que aunque estas obras eran necesarias, la intendencia todavía «tiene los pies sobre la tierra porque falta mucho por hacer».

Entre los próximos desafíos de gestión, resaltó la cuestión del agua, un «problema histórico» de Añelo. «Estamos buscando todos los medios para lograr desarrollar un gran proyecto en ese sentido, no solo para la problemática que tenemos hoy, sino también para lo que puede ser 2050».

La recorrida incluyó la apertura de nuevas dependencias oficiales. Foto: Cecilia Maletti.

Citó a su vez las conexiones de gas en la meseta, una nueva planta cloacal y la continuidad del plan de asfalto que «sabemos que todo el mundo lo quiere». «Hemos avanzado muchísimo, pero sabemos que todavía falta», finalizó.

De la visita también participaron los diputados provinciales Francisco Lépore y Daniela Rucci, el ministro de Salud, Martín Regueiro, el presidente del Copade, Rubén Etcheverry y el jefe de la Policía de Neuquén, el comisario Tomás Díaz Pérez.