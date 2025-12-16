Luis Caputo se reunió con la UIA en medio del debate por la reforma laboral y las alertas en la industria

Este martes el ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió con los principales referentes de la Unión Industrial Argentina (UIA). El encuentro se dio luego de que se enviara el proyecto de la reforma laboral al Congreso de la Nación. Entre los principales puntos, discutieron una reducción de la presión tributaria para mejorar la competitividad.

“Reunión con Martín Rappallini y la cúpula de la UIA. Hablamos sobre la reforma laboral, la importancia de la formalización y la inversión. Quedamos en repetirla periódicamente y en trabajar juntos para seguir bajando el costo argentino y hacer nuestra industria cada día más competitiva”, resaltó Caputo en sus redes sociales.

Entre los participantes estuvieron el secretario de Comercio, Pablo Lavigne, y el presidente de la UIA, Martín Rappallini, quien fue acompañado por miebros del comité ejecutivo industrial.

Las alertas en la industria por la caída de la actividad y del empleo

Durante esa conversación, Rappallini sus principales preocupaciones de cara al 2026, entre las que destacaron la desaceleración de la actividad industrial y la caída del empleo. Desde el sector destacaron que el encuentro sirvió para definir una agenda para el próximo año.

En un documento de la UIA indicaron que la dinámica industrial este año fue dispar de acuerdo a los sectores, pero lo que sí hubo de forma uniforme es una tendencia negativa en el empleo formal.

“La actividad industrial estuvo signada por una dinámica productiva débil, heterogénea entre sectores y con impacto negativo sobre el empleo formal (4.303 empleos menos en septiembre y 21.190 empleos menos en los primeros 9 meses del año)”, informaron.

Asimismo, los empresarios valorizaron la estabilización macroeconómica y el equilibrio fiscal, pero también soliciaron «avanzar en medidas para facilitar el acceso al crédito y reducir la presión fiscal récord que pesa sobre la producción de bienes transables que compiten en condiciones desiguales con el resto del mundo”.

Con respecto a la reforma laboral, la UIA consideró que el debate implica un «avance imprescindible para comenzar» a revertir las «dificultades estructurales» en la generación de empleo tras más de una década sin crecimiento del trabajo registrado.

Desde el ambiente industrial sentenciaron sobre el proyecto que se envió al Congreso que apunta a «reducir la litigiosidad, dar mayor previsibilidad a las empresas y fomentar la creación de empleo formal”.