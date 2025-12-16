Biguá empató la serie en El Histórico y la última plaza «federal» se define en El Nido
Le devolvió gentileza a Club Plottier, por 94-86, y la incógnita se trasladó hasta el jueves.
En un partido muy entretenido, Biguá le ganó como visitante a Club Plottier (94-86) para empatar la serie 1-1 y estirar la definición por la última plaza para la Liga Federal de básquet. El definitorio juego se disputará este jueves a las 21:30, en El Nido y ahí saldrá el acompañante de Pacífico, Pérfora, Independiente, Centro Español, Deportivo Roca, Atlético Regina y Petrolero Argentino.
El Histórico de Plottier estuvo a pleno y no era para menos, porque el local venía de ganar en Neuquén. Sin embargo, el equipo de Nicolas Leguizamón controló las acciones y se llevó un triunfazo. La rompió Francisco González, con 30 puntos y 5 rebotes, en un duelo donde el goleador de la noche fue Leandro Tapia, con 34.
González encendido y cómoda diferencia
El partido comenzó muy bien para Biguá, con González encendido (11 puntos en el parcial) y un claro 23-15. La diferencia se amplió en el segundo cuarto (18-24) y los capitalinos dieron un paso clave para empezar a definir la historia.
En el tercer cuarto, el Verde solo administró la diferencia, que alcanzó los 20 y cerró sin problemas. 72-53 fue el marcado antes de arrancar el último cuarto. En el ultimo se noto el desgaste del visitante y lo supo aprovechar el equipo dirigido por Sergio Bellandi, aunque fue demasiado tarde.
Además de González, en el vencedor hubo buenas producciones de Franco Herbik (16) y Benjamín Loncón (14 y 8 rebotes); mientras que en el local también sobresalieron Angelo Sasso (21 más 10) y Paolo Casale (22 más 13).
