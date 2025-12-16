Biguá empató la serie en El Histórico y la última plaza «federal» se define en El Nido

Loncón fue uno de los mejores y estuvo cerca de firmar un doble-doble. (Archivo Oscar Livera)

En un partido muy entretenido, Biguá le ganó como visitante a Club Plottier (94-86) para empatar la serie 1-1 y estirar la definición por la última plaza para la Liga Federal de básquet. El definitorio juego se disputará este jueves a las 21:30, en El Nido y ahí saldrá el acompañante de Pacífico, Pérfora, Independiente, Centro Español, Deportivo Roca, Atlético Regina y Petrolero Argentino.

El Histórico de Plottier estuvo a pleno y no era para menos, porque el local venía de ganar en Neuquén. Sin embargo, el equipo de Nicolas Leguizamón controló las acciones y se llevó un triunfazo. La rompió Francisco González, con 30 puntos y 5 rebotes, en un duelo donde el goleador de la noche fue Leandro Tapia, con 34.

El equipo de Leguizamón tendrá la chance de dar vuelta la serie en El Nido. (Archivo Oscar Livera)

González encendido y cómoda diferencia

El partido comenzó muy bien para Biguá, con González encendido (11 puntos en el parcial) y un claro 23-15. La diferencia se amplió en el segundo cuarto (18-24) y los capitalinos dieron un paso clave para empezar a definir la historia.

En el tercer cuarto, el Verde solo administró la diferencia, que alcanzó los 20 y cerró sin problemas. 72-53 fue el marcado antes de arrancar el último cuarto. En el ultimo se noto el desgaste del visitante y lo supo aprovechar el equipo dirigido por Sergio Bellandi, aunque fue demasiado tarde.

Además de González, en el vencedor hubo buenas producciones de Franco Herbik (16) y Benjamín Loncón (14 y 8 rebotes); mientras que en el local también sobresalieron Angelo Sasso (21 más 10) y Paolo Casale (22 más 13).