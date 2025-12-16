Cómo hacer Pan Dulce navideño saludable sin TACC: receta fácil, de pocos ingredientes y lista en poco tiempo

El pan dulce es uno de los grandes protagonistas de la mesa navideña, pero para muchas personas su versión tradicional resulta pesada o poco compatible con una alimentación saludable. Pensando en quienes buscan alternativas más livianas y aptas para celíacos, esta receta de pan dulce saludable sin TACC se convirtió en una de las más elegidas de las fiestas: es simple, rápida y no resigna sabor.

Con ingredientes accesibles y un procedimiento sencillo, esta versión permite disfrutar del clásico navideño sin harinas refinadas, con menos azúcar y lista en menos de una hora.

Cómo hacer Pan Dulce navideño saludable sin TACC

Ingredientes

3 huevos

1 taza de harina de almendras o harina sin TACC (premezcla apta)

½ taza de azúcar mascabo, miel o edulcorante apto para cocción

¼ taza de aceite neutro o aceite de coco

½ taza de frutas secas y deshidratadas (nueces, almendras, pasas, arándanos)

1 cucharadita de polvo para hornear sin TACC

Ralladura de 1 naranja o limón

1 cucharadita de esencia de vainilla

¼ taza de leche o leche vegetal

Paso a paso: pan dulce listo en pocos minutos

1. Mezclar los ingredientes húmedos

En un bowl, batir los huevos junto con el azúcar o edulcorante, el aceite, la leche, la vainilla y la ralladura de cítricos hasta integrar bien.

2. Incorporar los secos

Agregar la harina sin TACC y el polvo para hornear. Mezclar hasta obtener una preparación homogénea, sin grumos.

3. Sumar las frutas

Incorporar las frutas secas y deshidratadas, mezclando de forma envolvente para distribuirlas de manera pareja.

4. Hornear

Volcar la mezcla en un molde de pan dulce o budín, previamente aceitado o con papel manteca.

Cocinar en horno precalentado a 180°C durante 35 a 40 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo salga seco.

5. Enfriar y servir

Dejar reposar unos minutos antes de desmoldar. Se puede decorar con frutos secos por encima o un glaseado liviano de yogurt natural.

Un clásico navideño, versión saludable

Este pan dulce sin TACC es ideal para quienes necesitan cuidar la digestión, evitar el gluten o simplemente buscan una opción más equilibrada para las fiestas. Es húmedo, aromático y conserva el espíritu navideño sin excesos.

Además, se puede preparar con anticipación y conservar varios días bien envuelto, lo que lo convierte en una solución práctica para compartir en Nochebuena, Navidad o Año Nuevo.

Una prueba más de que comer saludable en las fiestas es posible, sin dejar de disfrutar los sabores de siempre.