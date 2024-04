Le robaron su camioneta y la extorsionaron por teléfono en Neuquén: ¿nueva modalidad de estafa?

Magalí, una trabajadora de Salud vive momentos de angustia desde el martes por la tarde, cuando cerca de las 19 le robaron su camioneta una Renault Duster en Neuquén. Momentos después del hecho, recibió llamados de extorsión desde números desconocidos.

El hecho ocurrió cuando la mujer estacionó su vehículo en Diagonal 9 de Julio y Santiago del Estero para participar de la marcha universitaria. Al regresar, no estaba la camioneta y según algunos testigos había sido llevada por dos sujetos.

Al constatar que se trataba de un robo, realizó la denuncia en la comisaría Primera de Neuquén, desde donde se liberó un pedido de captura para el vehículo.

La situación no bastó con enterarse de que no podría contar con su movilidad para trabajar y trasladar a su familia, sino que a menos de una hora del hecho comenzó a recibir llamados telefónico a su celular.

«Eran de números desconocidos y me pedían dinero para entregarme la camioneta», contó a Diario RÍO NEGRO la víctima del robo.

«Corté no les seguí el juego y pido que se de a conocer esta situación para alertar, porque parece una estafa», dijo.

Una modalidad que crece: las recomendaciones

Respecto a la investigación, hasta el momento se centró en la averiguación del paradero del rodado. Pero fuentes que se dedican a la investigación de estafas, explicaron a este medio que este tipo de situaciones son recurrentes.

«Lamentablemente pasa esto, les roban los autos y utilizan la información que hay en los habitáculos para extorsionar a la víctima, la recomendación en estos casos es hacer la denuncia sobre las llamadas, no solo del robo del vehículo, para dar intervención al departamento especializado en rastrear los llamados», explicó una fuente policial.

También se explicó que en estas situaciones así como en la mayoría de los casos en los que «se pide dinero a cambio de recuperar algo» se debe «cortar y dar aviso a la Policía inmediatamente».

La camioneta de Magalí es una Renault Duster Marrón, dominio AF 348 UX. Solicita colaboración con cualquier dato al 2995404792.