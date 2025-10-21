Levaban más de 5 kilos de cocaína y marihuana en el baúl: la carga iba a Neuquén desde Regina

En un procedimiento realizado el sábado 18 de octubre sobre la Ruta Nacional N° 22, a la altura del kilómetro 1260, efectivos del Grupo de Seguridad Vial “Comahue” de Gendarmería Nacional detuvieron a dos personas y secuestraron una importante cantidad de drogas, dinero en efectivo y elementos vinculados con el tráfico de estupefacientes. Más de dos kilos de marihuana y tres de cocaína fueron detectados.

El operativo se inició cuando los gendarmes observaron que un vehículo Volkswagen Gol detuvo su marcha unos 300 metros antes del control vial, apagando las luces y permaneciendo detenido al costado de la ruta.

Ante esta situación, el personal se acercó para brindar asistencia y constató que en el interior se encontraban un hombre y una mujer, ambos mayores de edad.

Cannabis secuestrada en el baúl del auto.

El chofer confesó llevar droga

Durante la intervención, los uniformados solicitaron los elementos de balizamiento y al abrir el baúl del rodado observaron una caja y una mochila. En ese momento, el conductor manifestó de manera espontánea que transportaba sustancias ilícitas. Inmediatamente, se dio intervención a la Oficina de Atención Inicial de la Unidad Fiscal de Neuquén, a cargo de la fiscal Vanesa Rebolledo y la auxiliar Ángeles Andrada, quienes autorizaron la requisa y el traslado del vehículo a la base del Grupo Seguridad Vial “Comahue”.

En la sede, el equipaje fue sometido a un control mediante un escáner de rayos X, que permitió detectar material sospechoso dentro de ambos bultos. Posteriormente, los efectivos realizaron el test orientativo de campo, que arrojó resultado positivo para cannabis sativa en el contenido de la caja, con un peso total de 2,205 kilogramos, y para clorhidrato de cocaína en la mochila, con un peso total de 3,275 kilogramos.

El procedimiento incluyó además el secuestro de $322.970 en efectivo, dos teléfonos celulares, anotaciones varias y el automóvil Volkswagen Gol en el que se desplazaban los implicados, quienes quedaron detenidos e incomunicados por orden judicial. También se dispuso la constatación de los domicilios de ambos detenidos.

El escáner de Gendarmería detectó paquetes sospechosos.

Allanaron una casa de Regina

Como resultado de esas diligencias, la Unidad Fiscal interviniente, con conocimiento y autorización del Juzgado Federal de General Roca, ordenó el allanamiento de un inmueble en la ciudad de Villa Regina, provincia de Río Negro.

El operativo estuvo a cargo del personal de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “General Roca”, junto con el Escuadrón 68 “Comahue” y el apoyo del área de Criminalística y Estudios Forenses de la Región V de Gendarmería Nacional.

Durante el allanamiento, los efectivos secuestraron cuatro teléfonos celulares, dos balanzas electrónicas, cinco blisters de tarjetas SIM sin usar, certificados de renovación de plazos fijos por un total de 11 millones de pesos y la suma de $1.232.200 en efectivo.

Con este resultado, el procedimiento consolidó una importante intervención contra el narcotráfico en la región del Alto Valle, con la intervención coordinada de distintas dependencias judiciales y operativas de Gendarmería Nacional.