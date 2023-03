Otro crimen en Rosario: un vendedor de autos murió tras recibir un tiro en la cara

Un hombre de 40 años que se dedicaba a la venta de autos en Rosario, murió esta tarde en luego de recibir un tiro en la cara. Según fuentes judiciales, un sicario se hizo pasar por un falso comprador de un Fiat Duna y cuando Gustavo Leonel Granados salió a exhibir el vehículo recibió el disparo fatal.

El hecho ocurrió en el barrio La Florida, en la zona norte de la ciudad santafesina. El lugar del asesinato es a metros de un centro de jubilados.

De acuerdo a la información que recibió de forma preliminar el fiscal de Homicidios Dolosos, Adrián Spelta, y el personal de la Subcomisaría 27, todo comenzó cuando un ocupante de un Fiat Mobi gris descendió de su auto.

El sujeto al ver a Gustavo Granados sobre el bulevar Rondeau al 3900, decidió atacarlo de forma directa. Por el momento no hay precisiones acerca del posible móvil.

El sicario después de haber perpetrado el homicidio se dio la fuga en dirección a la vecina localidad de Granadero Baigorria.

Spelta, a cargo de la investigación, acumula entre el viernes pasado y este lunes siete causas por asesinatos en la ciudad. Tan solo en las últimas horas Rosario fue noticia nacional por una pueblada ocurrida en el asentamiento Los Pumitas por el crimen de Máximo Jerez, de 12 años, quien quedó en medio de una balacera contra un búnker que tuvo lugar el sábado pasado.

«Me robaron un pedazo de corazón»

Uno de los hermanos de la víctima habló con los periodistas desde el lugar del hecho y sentenció: «Nos matan por todos lados; hoy a mí me robaron un pedazo de corazón, un pedazo de mi vida«.

«A mi hermano no le robaron nada. Para mí le han querido manotear para robarle, mi hermano era un tipo temperamental», especuló sobre el posible móvil del asesinato.

«Estaba mirando por tele lo del nene (el caso de Máximo Jerez) y me llamaron que mataron a mi hermano más chico. No sé qué decir», se expresó entre lágrimas.

El hombre precisó que su hermano publicaba por Internet y que el presunto asesino se comunicó con él por teléfono. «Yo hace 20 días vengo publicando que se me escapó la perrita. Ayer me empezaron a extorsionar para que pague rescate y me daban datos de mi perrita. Una perrita cualunque, imaginen cómo está Rosario, que te quieren sacar guita de cualquier manera«, siguió.

Además, contó que el centro de jubilados cercano es suyo y que debe cerrar a las 18 por la inseguridad. «¿Qué hacemos con eso? ¿Voy a sacar a los jubilados de noche caminando por acá? Estamos en Rosario», ejemplificó.

Y sentenció: «En Rosario te matan y después te miran si tenés 10 pesos en el bolsillo«.

