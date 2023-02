Pareja argentina sufrió violento robo piraña de adolescentes en un shopping de Chile

Las imágenes son dramáticas y muestran el terror que vivió una pareja argentina en Chile. Un grupo de aproximadamente seis ladrones adolescentes atacaron, en la modalidad conocida como robo piraña, al hombre y la mujer en la puerta de un shopping.

Todo ocurrió en la puerta del Mall Marina Arauco, en la región de Valparaíso. Se trata de una de las zonas más visitada por los turistas argentinos que llegan a ese país para disfrutar de unas vacaciones.

Según puede verse en los videos que se viralizaron, los jóvenes atacaron primero a un hombre, que se defendió a patadas y piñas, y luego a una mujer.

Mientras el hombre se defiende a los golpes contra dos o tres jóvenes que tratan de rodearlo, la mujer pide ayuda a los gritos. Sin embargo, nadie logra intervenir, incluso había un policía a pocos metros.

Después de un breve forcejeo, los jóvenes se alejan corriendo del lugar.

🤬❌🚔🇨🇱 #VideosRED92 | #Chile | #ViñaDelMar

Una pareja de argentinos que estaba haciendo turismo en la ciudad de Viña del Mar, en la región chilena de Valparaíso, fue brutalmente asaltada por un grupo de adolescentes, en lo que se denomina "robo piraña". pic.twitter.com/W8vSMuySB3 — RED 92 (@RED92cadadiamas) February 17, 2023

Ana Salomone y Ariel Mansilla fueron las víctimas del ataque, que se mostraron indignados por la apatía de las personas que las personas que estaban a su alrededor, que sólo atinaron a mirar lo que ocurría.

“Cuando vemos que estos jóvenes se ponen a pelear con los guardias se seguridad, mi señora me grita ‘vamos para adentro’. Hicimos dos pasos y siento un primer golpe en el cuello. Me atacaron de atrás. Mientras uno le tiró un manotazo a la cadena de oro que tenía puesta, el otro me volvió a pegar en el cuello para desestabilizarme», contó Mansilla a Infobae.

«Al ver que uno de ellos intentó darse a la fuga con mi cadena, le pegué una patada y se cayó. Y ahí fue cuando empezó la agresión del resto del grupo hacia mí y hacia mi mujer, que no paraba de gritar y pedir ayuda”, detalló Ariel sobre el violento ataque piraña que sufrió a plena luz del día. “A ella también le pegaron patadas en la zona abdominal y la cadera. Fue terrible”, recordó el hombre, aún conmovido por la traumática experiencia que vivieron en el país vecino.

«Desprotegidos mientras la gente nos filmaba»

Pero lo que más impotencia le dio fue que al momento del hecho había más de 25 personas observándolos sin hacer nada y 4 guardias de seguridad del shopping a menos de cuatro metros. “Nadie intervino para defendernos. Quedamos desprotegidos mientras la gente nos filmaba y sacaba fotos con sus celulares”, se indignó Ana.