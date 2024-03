«Perdoname, soy un ser humano»: la desesperada respuesta de un ladrón que fue atrapado por los vecinos

«Perdoname, hermano, soy un ser humano», fue la desesperada respuesta de un ladrón que intentó robar una moto y fue atrapado por los vecinos del barrio Argüello, ubicado en la zonta norte de la ciudad capital de Córdoba. Ocurrió este lunes por la mañana y a metros de una comisaría. «No me doblés el brazo, me está doliendo», suplicaba el joven entre lágrimas mientras era sujetado por los vecinos.

El episodio ocurrió en un lavadero de autos, ubicado en la avenida Recta Martinolli al 7100, a tan solo 700 metros de una comisaría y a plena luz del día. Las imágenes del indignante momento fueron registradas por uno de los testigos que estaba en el lugar.

«No me doblés el brazo, me está doliendo», suplicaba el joven entre lágrimas mientras era sujetado con fuerza por dos hombres que lo tenían contra un auto estacionado.

Al mismo tiempo, y en medio de los reiterados pedidos para que no le causaran dolor, mantenía un diálogo con el dueño de la moto que quiso robar. «A mí me duele que me chorees la moto. Tengo 20 y desde los 15 laburo para tener moto», contestó con bronca e impotencia el hombre, a lo que el detenido respondió: «Tenés razón, hermano».

«Perdoname, hermano, hermano perdoname», decía una y otra vez dirigiéndose a quien casi se convirtió en la víctima de un robo. «Quedate quieto», le contestaban los dos vecinos que lo tenían fuertemente, después de que el presunto delincuente manifestara nuevamente su dolor.

«Ya está, yo ya perdí. Perdí todo, mi familia, todo. Mi familia se va a morir de hambre«, continuó el joven que fue capturado por los vecinos. «¿No me das un poquito de agua, por favor?», preguntó a uno de los presentes en el lugar del hecho, aunque se lo negaron.

En el video que circuló por las redes sociales, también se puede ver a un grupo de tres vecinos que observan la tensa situación y a otros dos que lo hacen desde la esquina. «No me dobles la cabeza, hermano», se escucha decir al ladrón repitiendo su pedido, una vez más. Y gritó: «Soy un ser humano, soy un ser humano».

A pesar de que transcurría el tiempo, el propietario del vehículo seguía invadido por la impotencia. «Este sale en un rato y vuelve a robar», comentó enojado. «Es mentira», manifestó el presunto delincuente. «¿Querés que te mate?», le preguntó. Y el sospechoso respondió: «Matame, pegame un tiro en la cabeza».

A pocos minutos desde que ocurrió el incidente, la Policía llegó al lugar y trasladó al presunto ladrón hasta la comisaría.

