Preocupación por ola de robos en Neuquén: «ni las cámaras de seguridad los frena»

Los hechos de inseguridad en Neuquén incrementa progresivamente la preocupación de los vecinos que muchas veces no saben qué hacer para no ser víctimas de robos. Manifiestan que ya no les interesa quedar grabados en cámaras de seguridad porque «se tapan un poco la cara y siguen».

Un vecino de Neuquén acudió a sus redes sociales para alertar sobre la presencia de dos personas que circulan por el barrio observando viviendas para ingresar. En su publicación compartió el video tomado por una cámara de seguridad donde se puede observar el momento en que un joven ingresó a su casa y sustrajo una escalera.

Según se pudo establecer, el robo ocurrió durante la madrugada de este martes en barrio Toma Norte de Neuquén y los autores del robo son dos personas, un hombre y una mujer. El momento fue tomado por dos cámaras ubicadas en la casa donde el joven ingresó.

En una de las cámaras se puede observar como la joven pareja camina por la calle hasta que el joven se detiene y se acerca a la vivienda a observar si hay movimiento del propietario en su interior, cuando nota que no hay nadie esta persona decide abrir las rejas haciendo «palanca» con su pie para poder entrar. La persona que lo acompañaba regresa y se esconde detrás de un nicho de luz donde espera a que el joven regrese.



En cuestión de segundos el joven logró su cometido, ingresó hacia la parte trasera de la vivienda y de allí sustrajo una escalera plegable que con la ayuda de la mujer que lo esperaba, logró finalmente robar. A partir de la publicación hecha, los vecinos comentaron que estas mismas personas se encontraban circulando de manera sospechosa por el barrio y alertaron a personal policial, pero les manifestaron que solo tenían una patrulla disponible.

La publicación fue replicada por varias personas que se sumaron al enojo y pedido por mayor seguridad, ya que aseguran que estos delitos se repiten constantemente en el área. Se supo que hasta el momento no se logró identificar a la persona filmada, pero se solicitó que si alguien logra reconocerlo no dude en realizar la denuncia.