Quién era el joven de 20 años que fue asesinado de un disparo en Cipolletti

La víctima ingresó al hospital con una grave herida de bala. Foto: gentileza

Mientras avanza la investigación para esclarecer el crimen ocurrido esta madrugada en la ciudad de Cipolletti, fuentes oficiales confirmaron la identidad de la víctima fatal.

El joven llegó al hospital con una herida grave de bala y, lamentablemente, no logró sobrevivir. Buscan al responsable del ataque.

Quién era el joven que fue asesinado en Cipolletti

Según la información a la que pudo acceder Diario RÍO NEGRO, la víctima fue identificada como Agustín Flores. Tenía 20 años y era de la ciudad de Cipolletti.

Si bien no se brindaron detalles de las lesiones que presentaba, se constató que su muerte fue producto del disparo que recibió.

La Fiscalía, l Brigada de Investigaciones, el Gabinete de Criminalística y la Regional Quinta, trabajan en conjunto con el objetivo de reconstruir los hechos y dar con el o los autores del crimen. Por el momento, no hay detenidos confirmados.

Lo que se sabe del crimen en Cipolletti

El crimen se registró en horas de la madrugada en cercanías a la calle Jorge Newbery al 1800.

La Policía detalló que la alerta inicial se activó por detonaciones de arma de fuego y, poco después, por el ingreso al hospital de una persona con una herida de bala. Al llegar al sitio, el personal médico les confirmó a los efectivos que, pese a los esfuerzos, la gravedad de la herida le había provocado la muerte.