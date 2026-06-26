Mataron de un disparo a un joven de 20 años en Cipolletti: investigan el homicidio y buscan al responsable

Cipolletti quedó marcada por un crimen este 26 de junio. Durante la madrugada, un joven murió tras recibir un disparo en el barrio Villarino.

Se desconoce el contexto del ataque, pero el Ministerio Público Fiscal ya puso en marcha una investigación para esclarecer el hecho y para dar con el culpable, ya que aún no hay personas detenidas.

Crimen en Cipolletti: investigan el caso, pero aún no hay detenidos

El crimen se registró en horas de la madrugada en cercanías a la calle Jorge Newbery al 1800. Desde el Ministerio Público Fiscal confirmaron a Diario RÍO NEGRO que la víctima fatal tenía solo 20 años.

Por su parte, la Policía detalló que la alerta inicial se activó por detonaciones de arma de fuego y, poco después, por el ingreso al hospital de una persona con una herida de bala. Al llegar al sitio, el personal médico les confirmó a los efectivos que, pese a los esfuerzos, la gravedad de la herida le había provocado la muerte.

De forma inmediata se dio intervención a la Fiscalía de turno, que de manera conjunta con el fiscal jefe ordenó un operativo en el lugar. Las tareas quedaron a cargo de la Brigada de Investigaciones, el Gabinete de Criminalística y la Regional Quinta, con el objetivo de reconstruir los hechos y dar con autor del crimen.