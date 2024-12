Realizan procedimientos por la desaparición de Bautista en Bariloche: la hipótesis que toma fuerza

Aunque la noticia más esperada fue confirmada y Bautista, el nene de dos años, apareció con vida, aún quedan muchas dudas en torno a su desaparición, ocurrida ayer martes cerca del Lago Gutiérrez en Bariloche. Las autoridades informaron que se realizaron diversos procedimientos en cercanías a la zona donde fue encontrado, aunque no brindaron más «información para no entorpecer el curso de la investigación», detallaron. La hipótesis que toma más fuerza es que el pequeño no se habría perdido e investigan si se trató de un secuestro o un accidente.

Bautista Boock, de dos años y siete meses, fue hallado tras más de 17 horas de intensa búsqueda, en una zona escarpada y de difícil acceso, lo que despertó sospechas sobre un posible secuestro.

El niño fue encontrado en la mañana de este miércoles por un operador de Parques Nacionales, a aproximadamente 400 metros de donde se le vio por última vez. Estaba en la parte superior de una colina, en un área compleja de alcanzar.

«Es muy difícil que haya llegado al sitio donde se lo encontró por sus propios medios», indicó el fiscal jefe Martín Lozada.

Otra de las circunstancias que resultan llamativas, es que, al momento de su desaparición, Bautista estaba acompañado por una perra que lo cuidaba habitualmente, pero el animal regresó solo a las 2:30 de la madrugada, lo que fue clave para orientar la búsqueda.

Todo esto condujo a las autoridades a continuar con las investigaciones tras el hallazgo del pequeño, ya que especulan con que Bautista podría no haberse perdido y alguien lo habría llevado hacia esa zona de difícil acceso, donde 17 horas después fue encontrado.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, fuentes judiciales informaron que se realizaron una serie de diligencias en viviendas cercanas al lugar donde fue hallado, en lago Gutierrez.

Sin embargo, todavía se mantiene un gran hermetismo y desde el Ministerio Público Fiscal de Río Negro prefirieron no brindar más información «para no entorpecer el curso de la investigación», explicaron.

Una a una, las pistas que indican que Bautista no se había perdido en Bariloche

Las pistas, sobre las que hizo referencia el fiscal jefe Martín Lozada en diálogo con Diario RÍO NEGRO, son:

Bautista «estaba en una zona de muy difícil acceso, como arriba de un cerro escarpado».

«No sufrió hipotermia, no estaba deshidratado y no tenía lesiones más que arañazos».

«Todo indica que no durmió en la intemperie, sino bajo techo».



Además, agregó que Bautista apareció a aproximadamente 400 metros del lugar en donde fue visto por última vez. Esto es cerca de la seccional Villegas, hacia la zona de la Estancia Peuma Hue, en la zona sur del lago Gutiérrez.