Robaron cables en un barrio de Cipolletti y dejaron sin internet a todo un sector

Esta semana se registró un nuevo hecho de inseguridad que cada vez se está repitiendo más en Cipolletti, el robo de cables de cobre. En este caso, ocurrió en el barrio Mariano Moreno y todo un sector se quedó sin el servicio de internet por este hecho.

Según explicó una vecina, «hace tres días mes o menos me quedé sin cable video y sin internet. Llamé a al servicio y el técnico me dijo que me robaron el cable«.

Los hechos se registraron en el sector de la calle Estado de Israel entre Tres Arroyos y Ruta 22.

La damnificada agregó que esto no fue un hecho aislado: «Pasaron dos días, llegué a mi casa y mi hermano me contó que se robaron los cables y me mostró los cables colgando.

Además aseguró que sospechan de que las personas que realizan estos robos se una camioneta. «Alrededor de las tres de la mañana me llamó la atención una camioneta Hilux blanca con tres muchachos sobre una escalera que andaban en la zona», comentó.

Detalló que sospechan que los responsables tienen conocimiento al momento de realizar los cortes. «Ayer llegando a la casa de mi hermano nuevamente otros cables colgando, pero con precintos así que el que lo hace tiene conocimiento de cómo hacerlo«, planteó.

Los vecinos reclaman mayor seguridad en la zona y apuntan contra el personal policial que se encuentra en cercanías. «Lo más chistoso es que tenemos a la Brigada a media cuadra«, ironizó una vecina.

Lamentaron que la situación se está repitiendo con frecuencia y los hechos de inseguridad están creciendo en la zona. «Últimamente estamos siendo el blanco de robos no solo de cables, de bicicletas, medidores de agua, de gas, pero nadie hace nada», concluyó.