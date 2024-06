Robo de neumáticos y un efecto millonario en Río Negro y Neuquén

No es sólo un robo. Son muchos los ilícitos que se fueron multiplicando tras la pandemia y repercuten en el bolsillo de los automovilistas y también en las aseguradoras ya que en muchos casos detectaron “fraudes” que obligan a las empresas a redoblar las exigencias para evitar este tipo de hecho que generan efectos negativos millonarios en el sistema.

Del robo en sí, prácticamente no hay estadísticas concretas. Los hecho suelen salir a la luz cuando la policía y la justicia trabajan en el algún operativo en conjunto para desbaratar los comercios paralelos que han crecido al mismo ritmo que le robo de cubiertas en la región.

Los objetivos para los delincuentes son variables. “Según la necesidad”, advierte un funcionario judicial.

Desde la policía de Río Negro se informó que este tipo de ilícito es muy difícil de detectar en el momento. Prácticamente si no se encuentra al delincuente en pleno hurto, es muy complicado de rastrear ya que no deja huellas y el botín es muy rápido de comercializar y de introducirlo al mercado negro.

“No es que la comercialización sea muy sofisticada. Muchas de ellas quedan aquí en la ciudad y otras rápidamente sale a otros circuitos de la región o del país”, explicó un comisario de una céntrica unidad, donde habitualmente se producen la mayor cantidad de hechos delictivos de este tipo y que pidió reserva de su identidad.

Sólo para ejemplificar uno de los casos, contó que hace unos días hallaron a una mujer que se había robado la rueda de auxilio y la batería de un auto Ford K, que estaba estacionado en un centro cultural ubicado en calle San Luis y España, a sólo unos metros de donde se encuentra la sede del Poder Judicial de Roca.

“No es un hecho planificado con mucha antelación y seguramente esa rueda se iba a vender a un precio bajo en el mercado negro. Sin embargo hechos como el ocurrido hace unas semanas en Guerrico sí van a parar a un mercado que ya está esperando este tipo de neumáticos por la calidad y por el valor que tiene”, expresó.

La referencia estaba direccionada al robo de diez cubiertas marca Michelín y sus respectivas llantas, que fueron parte de un botín que una banda de delincuentes se llevó de la empresa Ruta Sur Trucks ubicada en el kilómetro 11165 de la Ruta Nacional 22, en la zona de Guerrico.

Claro, la diferencia entre un robo y el otro está en el valor que se le pueda dar a cada uno de los neumáticos que son parte del ilícito. En el primero, seguramente por el tipo de automóvil, el dinero que lograrían obtener no superaba los 100 o 200 mil pesos, en cambio en el segundo caso, por tratarse de utilitarios y por el tipo de marca, cada uno de ellos podría comercializarse tranquilamente en una suma que superior el millón de pesos.

Cifras variables

Al igual que en otros delitos, las estadísticas son disímiles y tal vez trazan un escenario que nada tiene que ver con la realidad.

“De lo que se denuncia a la realidad hay un trecho largo”, reconoce el comisario consultado por este diario.

Es que si bien no lo tienen definido porque nunca conocerán la respuesta, muchas de esas denuncias forman parte del mismo fraude que denuncian las propias empresas aseguradora.

“En el ámbito delictivo es distinto. Sabemos que muchas son personas solitarias que buscan el dinero de cada día. Ese es un tipo de delito. Ya después tenemos que hablar de bandas más organizadas que trabajan en la región y que por lo general buscan neumáticos y llantas de vehículos de alta gama”, dijo.

En el caso de los fraudes por parte de los propios asegurados ese un tipo de delito que para ellos es muy difícil de cuantificar.

“Es un pozo negro. Nunca vamos a saber cuándo es real o no el ilícito. Solo vienen a la comisaría, hacen la denuncia y ya el tema pasa al seguro del vehículo. Nosotros no tenemos posibilidad de comprobar si es rea o no real”, dijo el jefe policial.

De un lado a otro

Lo que sí se puede cuantificar es el movimiento de las bandas dedicadas a los robos de neumáticos de mayor valor. Ese es el caso de una banda neuquina que hace tres semanas fue desarticulada en Roca y donde el objetivo eran vehículos de alta gama.

“Por lo general se mueven en zonas como el casino o restaurantes de la zona céntrica. La particularidad en algunos casos es que cuentan con inhibidores de alarmas lo que les permite desactivar el sistema de seguridad cuando se está llevando adelante el o los neumáticos”, comentó otro de los efectivos de Roca al ser consultado sobre el fenómeno.

Desde el Ministerio Público Fiscal de Bariloche explicaron que no tienen estadísticas porque la sustracción de neumáticos está dentro de la categoría de los hurtos.

Comentaron que una denuncia por un delito de ese tipo se trabajó el año pasado y al imputado se le aplicó un criterio de oportunidad para solucionar el conflicto.

Por eso, se le ordenó pagarle 120.000 pesos al damnificado en concepto de reparación por el perjuicio. Las fuentes comentaron que el denunciante cobró además la compensación de su seguro.

Juan Jaramillo, productor de la compañía San Cristóbal Seguros en Bariloche, comentó que el robo de neumáticos estuvo a la orden del día durante el extenso conflicto que hubo el 2022, entre el Sindicato de Trabajadores del Neumático (Sutna) y las empresas fabricantes. Durante varias semanas se paralizó por completo a las plantas de Fate, Pirelli y Bridgestone. Recordó que la falta de stock disparó los precios y conseguir cubiertas se transformó en una odisea.

Jaramillo dijo que en ese momento recibían una denuncia de hurto (siniestro) de neumáticos cada dos o tres días. Advirtió que en muchas casos eran fraudes.

“Hoy decreció un montón. Tuve un caso del robo de una rueda de auxilio en seis meses”, indicó. Ya no hay falta de neumáticos en la región cordillerana. A la oferta local se suma la cercanía con Chile, con productos a mitad de precio.

Neumáticos: entre el robo y la “avivada” las cifras trepan al 40 o 50%

El robo de neumáticos tiene una incidencia directa en las empresas aseguradoras. No solamente por la cobertura sino también porque muchos automovilistas utilizan este tipo de maniobras para cambiar una (o dos) cubiertas para luego disfrazarlas por un hurto.

Raúl Vanacloy, es representantes de la empresa Sancor Seguros en General Roca y afirmó que el fenómeno tiene un alto impacto en el costo del seguro y también en las pérdidas de las empresas.

Explicó que para analizar el tema hay dos factores que han tenido incidencia en los últimos años para que la línea estadística aumente a los valores actuales. Por un lado cuando se cierran las importaciones y por el otro cuando los valores se descontrolan y se hacen inaccesibles.

“Ahí comienzan los robos y en muchos caso también son auto robos porque la gente nota que se puede cambiar un neumático y hacerlo pasar como un simple robo. Muchas veces no se toma consciencia de que en realidad se está frente a un fraude”, dijo el representante de la firma quien aseguró que las estadísticas no sólo aumentaron en Río Negro sino también en Neuquén y Chubut, donde la firma tiene sedes. “En realidad es un fenómeno que afecta todo el país”, sostuvo.

Cambios en las coberturas

El aumento de este tipo de delitos y también los fraudes de los asegurados se nota en todas las empresas y el impacto es siempre “muy alto”, explica Agustín Alonso, de la Mercantil Seguros. Tal es el fenómeno que se modificó la normativa para intentar frenar el fraude.

“Antes la cobertura era indefinida pero ahora, con esta nueva realidad, sólo cubren dos o tres cubiertas por año”, explicó Alonso.

Incluso, aclaró, ahora las empresas cuenta con un sistema de cobertura que ayuda a buscar precios en distintos puntos del país.

“El problema de una cubierta es que no se puede rastrear. No tiene trazabilidad entonces vas a un lugar y te encontrás con ruedas usadas que no se sabe de su procedencia”, manifestó.

Neumáticos: Sin trazabilidad pero con justificación

Rastrear un neumático y una llanta en el mercado negro es una tarea muy difícil. “Sólo tienen las medidas y después no tienen nada más. No es que tenga un lugar de origen o se pueda saber de dónde proviene”, comentó un gomero de la zona oeste de Roca, quien habitualmente comercializa a menor escala algunos neumáticos que le llegan para la venta. “En mi caso son con bastante uso y además son cliente a los que habitualmente presto asistencia”, explicó el comerciante, quien pidió reserva de sus datos personales. Los precios son relativos. Depende muchas veces del uso del neumático y del vehículo en las que se utilizan pero habitualmente pueden costar un 40% menos que en el mercado.

Allanamientos

Tras la búsqueda de bandas dedicadas a este tipo de ilícitos. El mes pasado la policía de Neuquén realizó cuatro allanamientos que tuvieron lugar en los barrios Confluencia, Valentina Sur, San Lorenzo y Limay, el otro se realizó en la ciudad de Plottier. Las pesquisas comenzaron en noviembre del 2023 cuando la policía demoró a un sujeto que trasladaba neumáticos robados utilizando un vehículo oficial de una ente provincial a requerimiento de un empleado público de otra institución que realizaba la transferencias de pago para luego venderlas.