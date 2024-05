Aseguran que los valores de las cubiertas de nieve están por debajo de las cubiertas de calle

Las intensas nevadas de los últimos días que sorprendió a la región cordillerana motivaron una multiplicación de las consultas por los valores de las cubiertas de nieve y las cadenas. Los comerciantes advierten que, al igual que todos los años, no hay previsión sino que las compras llegan cuando el alerta meterológico ya se consumó y transitar por la ciudad se vuelve una tarea difícil.

«La gente ni siquiera espera a último momento sino que se acerca tres días después de la caída de nieve y el negocio se llena», ironizó Horacio Cossutta de la gomería al este de Bariloche que lleva su nombre.

Contó que las cubiertas para nieve hoy están más baratas que las cubiertas de calle. «Para una medida 14 de una Kangoo o un Fiat Palio, que es lo que más se vende, sale 120 mil pesos; en cambio, una cubierta de calle de uso normal está en 150, 160 mil pesos», explicó, aunque reconoció desconocer la causa. «Estimo que los importadores hicieron un piso y ahora las tienen que vender», dijo Cossutta.

Señaló que si no logra vender las cubiertas de nieve para mediados de junio, «ya no se venden hasta el próximo año. Es un riesgo, pero son las reglas del juego».

¿Por qué la importancia de circular con cubiertas de nieve? Cossutta explicó que tienen «un 40% más de adherencia en el piso con hielo o nieve y, si agregan clavos, tiene un 30% más de adherencia». «Circulás casi como con en un piso seco. Y duran por años. Lo aconsejable es cambiar las cuatro cubiertas, pero en Argentina solo se cambian las dos de tracción delantera. Con eso la gente tira todo el invierno», precisó.

Juan, de Myd Neumáticos de San Martín de los Andes, coincidió en que el valor de una cubierta de nieve «no difiere mucho de una cubierta de primera línea». «En una época, una cubierta de nieve salía el doble de una cubierta de primera línea. Ya no. Hoy una cubierta de nieve para un Fiat Cronos o un Volkswagen Virtus (vk) está en 155.000 pesos, por pago al contado«, indicó Juan.

Señaló que los precios aumentaron hasta diciembre, pero al día de hoy los valores se mantienen. «Incluso, han bajado. Puede ser porque mucha gente empezó a ir a Chile a comprar los neumáticos», dijo.

La compra de cadenas se refuerza cada vez que, desde el paso fronterizo Cardenal Samoré, exigen llevarlas. En Myd arrancan de 70.000 pesos.

En el comercio Baqueanos de Bariloche, el valor de la cadena para autos parte de los 40.000 pesos y 95.000 pesos para camionetas; en tanto la cadena líquida cuesta 6.900 pesos.

«La gente se acuerda de comprar cuando empieza a nevar. Cuando deja de nevar, ya no se prevé la compra de cadenas para un futuro. Hasta que no me encajo, no las compro», indicó uno de los comerciantes.