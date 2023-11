Video | Robo en vivo en un shopping de Neuquén: el minuto a minuto de lo que pasó

Corridas y gritos alertando de un robo a mano armada en un shopping de Neuquén conmocionó a muchas personas que se encontraban en el lugar, como un equipo de periodistas de Neuquén que transmitían en vivo su programa. Personal policial relató lo que sucedió ayer a la noche en el Portal Patagonia y contó cómo sigue la investigación.

El hecho ocurrió en plena transmisión de «El Cierre de las Noticias», programa informativo de Am Cumbre. En las imágenes se ve cómo el diálogo se ve interrumpido por gritos y una corrida de varias personas. Una de ellas, alertó que el presunto ladrón «tenía un arma».

El comisario inspector, Claudio Guevara, aclaró qué fue lo que paso y de hecho, contó que el personal policial se enteró al revisar el portal de noticias. «Con un chequeo en medios nos enteramos de este video sobre la situación en el Portal», indicó.

«Me constituí rápidamente en el lugar y entreviste al personal encargado del monitoreo», expuso Guevara. Esta persona comenzó a relatar el minuto a minuto.

El hombre contó que fue alrededor de las 19:30 cuando se produjo una tentativa de hurto, no robo. «No se ejerció violencia, no hubo agresión y tampoco armas», aclaró el oficial.

Todo comenzó en el sector de comidas. «Eran tres personas que habían estado comiendo y en un momento de descuido, quisieron apropiarse de un teléfono celular de otra persona que también estaba en el lugar», contó Guevara.

«No lograron su cometido y salieron corriendo, aunque las personas que estaban en ese momento intentaron agarrarlos», comentó el comisario Inspector. «Rápidamente, salieron del lugar y llegaron a la playa de estacionamiento, donde se subieron a un auto de color gris y se fueron«, agregó.

El comisario inspector expuso que hasta el momento no se ha podido identificar a la persona damnificada en forma directa. «Para ello está trabajando la Brigada de Investigaciones de la comisaria 17», comentó. «Con la solicitud efectuada a la Fiscalía se autorizó pedir las cámaras del lugar«, agregó.

«Las personas no lograron apropiarse del teléfono, pero tampoco pudieron demorarlas» , señaló Guevara. Sin embargo, garantizó que «se están buscando a partir de los datos del vehículo».

Por último, el comisario Inspector cuestionó haberse enterado del hecho por el portal de noticias. «En ningún momento se nos alertó de la situación, por eso cuando nos enteramos llegamos corriendo«, manifestó.