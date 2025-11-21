Se adjudicó la obra para ampliar la unidad de detención N° 22 en Cutral Co

La construcción de un nuevo pabellón de máxima seguridad en la unidad de detención N° 22, situada en Cutral Co ya fue adjudicada. La empresa a cargo tendrá un tiempo de un año para su ejecución y se busca descomprimir la crisis carcelaria que afronta la provincia por la superpoblación en las cárceles y comisarías. El edificio que se ampliará está situado en la zona de parque industrial, hacia la salida oeste de Cutral Co.

El gobierno provincial confirmó que la obra de ampliación en la U22 fue adjudicada y que consistirá en un total de 3.068 metros cuadrados cubiertos. La empresa adjudicataria es Dinale – Pietroboni (UTE) que tendrá 365 días corridos de ejecución.

El proyecto de edificación está previsto para que avance sobre el sector sur del lote y tendrá su propio sistema de seguridad perimetral, teniendo en cuenta que estará destinado a un pabellón de máxima seguridad, con 26 plazas. El diseño contempla murallas, cercos y garitas de vigilancia.

Por otra parte, está previsto que el acceso al pabellón sea a través de la entrada principal que existe en la unidad. Aunque se mantedrá una circulación independiente entre la muralla actual y la proyectada para permitir futuras ampliaciones y trabajos sin afectar el funcionamiento interno.

Se espera que se edifique el anillo vehicular perimetral para garantizar el movimiento seguro de móviles de traslado, visitas y vehículos de servicio. Este anillo acompañará los sectores donde está previsto instalar los módulos de educación y talleres.

La futura edificación contará con una sala de máquinas, siete garitas de vigilancia estratégicamente ubicadas y un sistema integral de cerramiento de entre cuatro y seis metros de altura. Se informó que en la planta baja estará el pabellón con doce celdas individuales con sanitarios; una celda de aislamiento; salón de día con cocina y patio de día.

Además de sectores de higiene, enfermería, oficina de entrevistas y una zona completa para visitas, con espacios diferenciados para visitas comunes, con contacto y sin contacto, además de un puesto de vigilancia.

Mientras que en la planta alta se ubicarán catorce celdas adicionales con sanitarios y la sala de monitoreo. El proyecto incluye también un piso técnico que dará acceso a los plenos de celdas y alojará los equipos de ventilación, extracción y la sala de racks del sistema. La sala de máquinas contará con su propio playón de tanques.

La ampliación de la U22 se suma al otro pabellón de la unidad de Zapala e integra el plan plurianual de infraestructura anunciado desde el ministerio de Seguridad de Neuquén. Implica no solo las ampliaciones sino también la modernización tecnológica.

Comisarías que alojan a detenidos

En un informe que publicó Diario RÍO NEGRO en octubre pasado, se daba cuenta de la situación que afrontan las unidades de detención y las comisarías. En el caso de la U22, que fue relevada, tenía en ese momento seis espacios disponibles. Sin embargo, el edificio «presenta deficiencias graves de infraestructura», con «celdas con mampostería deteriorada, carencia de agua fría y caliente, y celdas sin puerta reja», según el relevamiento hecho.

Las comisarías de la comarca petrolera también son lugares de alojamiento para personas con prisión preventiva o que ya recibieron condena. En este sentido y para la misma fecha (octubre) se daba cuenta que la comisaría 15° del barrio Pampa tenía un exceso de siete personas por sobre su capacidad. La 6° de Plaza Huincul tenía en ese momento cinco internos más de su capacidad.