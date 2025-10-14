Crisis carcelaria en Neuquén: radiografía de la situación en el interior de la provincia

En la Unidad 11 de Neuquén es donde más avanzada está la obra de un nuevo pabellón de máxima seguridad. (Matías Subat)

La situación en las unidades de detención y en las comisarías del interior de Neuquén es similar a la que se registra en la capital: hay más personas privadas de su libertad que espacio para contenerlas. El ministro de Seguridad, Matías Nicolini, confirmó que se avanza con los planes para la construcción de dos nuevos pabellones de máxima seguridad, uno en Cutral Co y otro en Zapala.

De acuerdo con un informe de principios de octubre al que accedió diario RÍO NEGRO, en las siete unidades de detención ubicadas en el interior hay 185 plazas y 218 internos alojados. Las situaciones más críticas son la UD31 de Zapala, donde hay un excedente de 10 personas, y la UD41 de Junín de los Andes, con 9.

La Unidad 22 de Cutral Co, al momento de relevamiento, tenía en cambio seis espacios disponibles y había uno en la U32 de Zapala.

El panorama en las comisarías

En cuanto a las comisarías, sobre un total de 51 plazas disponibles hay 74 personas detenidas, de las cuales 62 están condenadas.

La comisaría 15 de Cutral Co con un exceso de 7 personas sobre su capacidad y la Sexta de Plaza Huincul que aloja a 5 internos más de los que debería son los casos extremos. Al momento del informe se encontraban en regla las comisarías 23 de San Martín de los Andes; 39 de El Cholar; 45 de Barrancas y 51 de Villa Traful.

Infraestructura

De acuerdo con el relevamiento que circula entre jefes policiales y magistrados del interior provincial, la Unidad de Detención 22 de Cutral Co presenta «deficiencias graves de infraestructura», con «celdas con mampostería deteriorada, carencia de agua fría y caliente, y celdas sin puerta reja».

El proyecto más significativo «debería ser la construcción de un nuevo pabellón de máxima seguridad para 26 internos con régimen estricto, diseñado para mitigar riesgos de fuga», añade.

En cuanto a la Unidad 32 de Zapala, «se estima preverse la construcción de nuevos pabellones y el reacondicionamiento total del sistema contra incendio«.

Proyectos en marcha

El ministro Nicolini informó ayer, en una serie de entrevistas con varias radios, que «a lo largo de toda la historia de la provincia se construyeron 499 plazas. Estamos en proceso de avanzar, y los tiempos de obra en una cárcel no son rápidos».

Remarcó que «los diez módulos de la Unidad 11 en el Parque Industrial Neuquén ya están remodelados», un pabellón de máxima seguridad para 26 internos «se inaugurará posiblemente en noviembre y otro está en construcción».

«Ya están en proceso módulos similares en Cutral Co y Zapala», añadió el ministro.

Según el plan maestro presentado con la ley de emergencia penitenciaria, en febrero del 2024, en esas ciudades se construirán sendos pabellones de máxima seguridad con capacidad para 26 personas cada uno.

En las comisarías de la Primera Circunscripción Judicial (Neuquén capital, Plottier, Centenario, El Chañar, Añelo, Senillosa) hay 170 personas alojadas, de las cuales 108 están condenadas.