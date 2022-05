Se hará un nuevo juicio por femicidio en 2008 de Lucrecia Lezcano

La audiencia se hizo en la Oficina Judicial de Cutral Co (Archivo).-

Un tribunal de impugnación resolvió por unanimidad que se realice un nuevo juicio contra un hombre que había sido juzgado y absuelto por el femicidio de su expareja, cuyo cuerpo fue hallado en Villa El Chocón. El acusado había sido absuelto por el beneficio de la duda y permaneció prófugo desde 2012 hasta febrero de este año cuando fue recapturado en Tucumán.

En una audiencia que se realizó hoy los jueces resolvieron darle la razón al pedido que propuso la fiscal jefa Sandra González Taboada y el fiscal Gastón Liotard por el femicidio de Eugenia Lucrecia Lescano, hecho ocurrido en 2008. La fiscalía solicitaba que se anulara la sentencia que absolvió a Miguel Armando Salinas por el beneficio de la duda.

Esa sentencia fue dictada en septiembre de 2010 por la ex Cámara Multifueros de Cutral Co y en ese momento no se contemplaba la figura de femicidio como agravante.

Para que el tribunal de impugnación pudiera resolver lo que finalmente ocurrió -es decir la realización de un nuevo juicio- el fiscal Liotard fundamentó en su postura que los jueces de la ex Cámara Multifueros no brindaron las razones de sus conclusiones.

«Los votos de los entonces integrantes de la Cámara no dieron razones de sus conclusiones”, y tampoco se siguió “un camino lógico”. Para Liotard, mediante “imprecisiones”, produjeron una “fractura en el razonamiento” del fallo.

A su turno, González Taboada, mencionó que aquel tribunal tuvo una “valoración parcial y sesgada” en el fallo, con fisuras y alejado de los lineamientos trazados por la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará, 1994). El pedido fiscal para que se anulara la sentencia anterior fue respaldado por la querella particular.

Fue así que el tribunal de impugnacióni hizo un cuarto intermedio y luego dio a conocer su decisión de anular la sentencia por unanimidad. Así fue que dispuso el envío del legajo para que se realice un nuevo juicio.

Salinas se encuentra con prisión preventiva desde febrero pasado cuando fue hallado en Tucumán. Estaba prófugo desde 2012 y por esta razón, la fiscalía esgrimió que existía peligro de fuga para que pudiera llevarse adelante la audiencia ante el tribunal de impugnación.

Lucrecia Lescano fue hallada el 16 de julio de 2008, a la vera de la ruta nacional 237, a 15 kilómetros de villa El Chocón. Su familia había denunciado su desaparición el 27 de junio de ese mismo año cuando la vieron por última vez. Salinas había sido su pareja.

Para el fiscal, en su teoría del caso, Salinas atrajo a Lscano, de quien se encontraba separado, la interceptó a la salida del lugar donde trabajaba y de manera «prepotente, intimidatoria y violenta» la llevó a su domicilio.

Allí la golpeó en el rostro, la dejó inconsciente y la hirió varias veces con un arma blanca aprovechando que estaba indefensa. Las lesiones determinaron su muerte. Luego, Salinas trasladó el cuerpo hasta Villa El Chocón donde finalmente fue hallado.