Tiroteo en Viedma: detuvieron a dos jóvenes y secuestraron armas tras un operativo en el barrio Nehuen

La investigación por un presunto tiroteo ocurrido en el barrio Nehuen de Viedma derivó en la detención de un joven de 20 años, la demora de un adolescente de 17 y el secuestro de dos armas de fuego, municiones y otros elementos considerados de interés para la causa.

El procedimiento se inició durante la mañana del sábado, cuando efectivos de la Comisaría 38° acudieron a una vivienda de ese sector de la ciudad tras denuncias de vecinos por detonaciones de arma de fuego.

Movimientos sospechosos revelaron la evidencia

Mientras realizaban tareas investigativas, los policías detectaron movimientos sospechosos en la parte superior del inmueble y ampliaron la inspección en sectores cercanos al techo. Allí encontraron prendas de vestir ocultas junto a un tanque de agua y, al revisarlas, hallaron un arma de fuego escondida.

La situación fue comunicada de inmediato a la Fiscalía de turno, que ordenó preservar la escena y avanzar con las actuaciones correspondientes junto al Gabinete de Criminalística y el Cuerpo de Investigación Judicial.

Sin embargo, durante la custodia de los elementos secuestrados, dos jóvenes intentaron recuperar las prendas donde estaban ocultas las armas. La maniobra derivó en un forcejeo con los efectivos y una persecución a pie por patios y viviendas linderas.

Como resultado, un joven de 20 años fue detenido, mientras que un adolescente de 17 fue demorado y posteriormente entregado a sus padres, de acuerdo con las disposiciones judiciales vigentes.

Secuestran una pistola, un revólver y municiones

Durante el operativo se secuestró una pistola calibre 9 milímetros con un proyectil en recámara y varias municiones en el cargador, además de un revólver calibre .38 Special con municiones compatibles.

Además, el Gabinete de Criminalística levantó once vainas servidas calibre 9 milímetros en el lugar, evidencia que será sometida a peritajes para determinar si guarda relación con los disparos denunciados u otros hechos investigados.

La causa continuó con una serie de allanamientos en distintos domicilios de Viedma autorizados por la Justicia. En esos procedimientos se incorporaron nuevas pruebas al expediente, entre ellas vainas de distintos calibres y una pequeña cantidad de marihuana hallada en una de las viviendas inspeccionadas.

Desde la Policía de Río Negro indicaron que la investigación seguirá en los próximos días para determinar el origen de las armas y su posible vinculación con los hechos denunciados en el barrio Nehuen.