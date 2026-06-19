Prorrogaron la prisión preventiva del docente acusado de abusar de 11 alumnas en San Antonio Oeste

La Fiscalía sostuvo que la cercanía del veredicto aumenta el riesgo de fuga. Foto: Marcelo Ochoa.

El tribunal que juzga al docente de San Antonio Oeste acusado de abusar sexualmente de 11 alumnas resolvió este jueves prorrogar por otros 15 días la prisión preventiva que cumple desde el inicio de la causa. La decisión se adoptó durante una audiencia virtual realizada en el marco del juicio oral que se desarrolla en Viedma.

La medida cautelar se mantiene vigente desde la formulación de cargos por la primera denuncia y fue ratificada en distintas instancias judiciales a medida que avanzó la investigación. El expediente incorporó posteriormente otros diez hechos y fue declarado complejo en diciembre de 2024.

El fiscal pidió extender la medida por la etapa decisiva del juicio

Durante la audiencia, el fiscal Gustavo Arbues solicitó la extensión de la prisión preventiva al sostener que el avance del juicio y la proximidad de un eventual veredicto incrementan el riesgo de fuga. Además, remarcó la necesidad de resguardar a las niñas involucradas en el proceso.

El planteo fue acompañado por los abogados querellantes y por el Defensor Público de Niñas, Niños y Adolescentes, Juan José Álvarez Costa.

La defensa, en cambio, se opuso al pedido. Los abogados particulares del imputado argumentaron que no existen elementos concretos que justifiquen la continuidad de la medida y sostuvieron que el avance del debate no constituye por sí solo un motivo suficiente para mantener la prisión preventiva. Como alternativa, solicitaron que la cautelar fuera morigerada.

Finalmente, el tribunal hizo lugar al pedido de la acusación y dispuso la extensión de la medida por otros quince días.

Cómo sigue el juicio contra el docente acusado de abuso sexual

El juicio oral comenzó el pasado 9 de junio. En las primeras jornadas se reprodujeron prácticamente en su totalidad las declaraciones realizadas por las once niñas denunciantes mediante Cámara Gesell durante la etapa de investigación.

Posteriormente declararon profesionales que intervinieron en el acompañamiento de las víctimas, además de psicólogos, madres, padres y otros familiares convocados por las partes.

La semana pasada, una etapa clave del debate debió ser suspendida por cuestiones de fuerza mayor vinculadas a uno de los integrantes del tribunal, lo que obligó a reprogramar las audiencias previstas.

Tras esa interrupción, el proceso se reanudará el próximo miércoles 25 de junio con la declaración de los dos últimos testigos ofrecidos por la defensa. Luego quedarán pendientes los alegatos finales y el posterior veredicto del tribunal.

La acusación sostiene que el docente cometió once hechos de abuso sexual simple agravados por su condición de encargado de la educación de las víctimas, en episodios que habrían ocurrido en dos escuelas primarias de San Antonio Oeste. La defensa rechaza los cargos y afirma que la prueba producida durante el juicio demostrará que los hechos denunciados no ocurrieron de la manera planteada por la Fiscalía.