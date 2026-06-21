Brutal emboscada en la Ruta 3 en Chubut: balearon a un camionero, lo secuestraron y le robaron $43 millones

Un viaje de rutina se transformó en una verdadera pesadilla para un chofer que había partido desde La Pampa este fin de semana. El trabajador fue víctima de un brutal asalto con características de golpe comando sobre la Ruta Nacional 3. Los delincuentes lograron ser capturados con un gran motín de $43 millones.

Según informó Diario Jornada, el hecho comenzó en horas de la tarde de este sábado 20 a la altura de Pampa Salamanca, en las cercanías de la localidad chubutense de Camarones, cuando el transporte de mercaderías fue interceptado de manera sorpresiva por una camioneta Dodge RAM blanca que circulaba sin sus chapas patentes.

El ataque fue rápido y despiadado. Tras cerrarle el paso al camión en plena ruta, tres delincuentes fuertemente armados descendieron del vehículo y abordaron a la víctima bajo amenazas de muerte, exigiéndole la entrega inmediata de toda la recaudación que transportaba.

Allí, los asaltantes no dudaron en abrir fuego y el camionero recibió un disparo a quemarropa en la zona abdominal.

Luego, los criminales subieron por la fuerza al conductor herido a la camioneta utilizada para el atraco y lo privaron de su libertad mientras escapaban del lugar. Los atacantes abandonaron el rodado en las inmediaciones del acceso norte a la ciudad de Comodoro Rivadavia, dejando a la víctima herida y desamparada, para luego escapar a pie hacia una zona de campo abierto.

Los primeros efectivos policiales que arribaron a la escena priorizaron de inmediato la asistencia del trabajador, quien fue derivado de urgencia a un centro asistencial para ser tratado por la grave herida de bala.

El megaoperativo cerrojo y el secuestro de un arsenal

Frente a la brutalidad del ataque y el escape de la banda, las autoridades desplegaron un gran operativo nocturno que involucró a personal de distintas comisarías, divisiones especiales, el GEOP, Infantería y la Policía Científica.

Las fuerzas de seguridad utilizaron drones equipados con cámaras térmicas y contaron con el apoyo táctico de la División Canes, lo que permitió seguir el rastro de los fugitivos a campo traviesa.

La intensa presión y el despliegue tecnológico arrinconaron a los delincuentes, quienes finalmente fueron localizados mientras permanecían ocultos en el interior de un sumidero natural. Los tres sospechosos fueron detenidos en el lugar sin que se registraran nuevos enfrentamientos armados.

El resultado del operativo fue contundente. La Policía logró recuperar la totalidad del botín sustraído a la víctima: más de 43 millones de pesos que los asaltantes habían distribuido y camuflado en 95 fajos de efectivo.

Además, las fuerzas de seguridad incautaron la camioneta utilizada en la emboscada y un peligroso arsenal que la banda había descartado durante su fuga, el cual incluía un fusil semiautomático calibre 7,62 x 39 milímetros, una pistola calibre 9 milímetros, teléfonos celulares, capuchas y gran cantidad de municiones.

Todo el material y los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público Fiscal, que avanza con la recolección de pruebas para esclarecer todos los detalles de este salvaje ataque.