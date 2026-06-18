Murieron dos personas en un choque sobre la Ruta 2 de Río Negro: un sobreviviente fue derivado a San Antonio Oeste

La Ruta Provincial 2 de Río Negro quedó marcada por un trágico siniestro que dejó como resultado dos víctimas fatales. El choque fue entre dos camionetas, un utilitario y una Ford Ranger.

Fuentes oficiales informaron que un sobreviviente fue derivado al hospital de San Antonio Oeste.

Tragedia en la Ruta 2: lo que se sabe del choque, las víctimas fatales y el sobreviviente

El subcomisario Osvaldo Painetrú del área de Seguridad Vial en diálogo con medios locales informó que el siniestro se ubicó en el kilómetro 68 de la Ruta 2, cerca de las 8.

Si bien Criminalística aún intenta esclarecer cómo ocurrió el impacto, se constató que se trató de un choque frontal entre las camionetas, una Peugeot Partner y una PickUp Ranger.

Producto del fuerte impacto, las personas que circulaban a bordo de la Partner murieron en el acto. En tanto el conductor de la Ranger fue derivado de urgencia al hospital de San Antonio Oeste, se desconoce la gravedad de sus lesiones.

El comisario remarcó que todo está en investigación ya que el choque se produjo en un camino recto y despejado. Además, se busca identificar a las víctimas fatales.