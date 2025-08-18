Un condenado con amplio prontuario volvió a fugarse y es buscado por la Justicia en Neuquén

La Policía de la provincia de Neuquén emitió una orden de búsqueda y aprehensión contra Kevin Nahuel Sandoval, un joven de 25 años con un largo historial delictivo y episodios de violencia.

El pasado 5 de agosto, la Justicia lo condenó a cuatro meses de prisión efectiva por dos tentativas de robo simple y por reincidencia. Sin embargo, desde entonces se encuentra prófugo. La orden judicial vigente dispone su localización y aprehensión inmediata, aunque las autoridades no brindaron detalles sobre las circunstancias de su actual fuga.

Desde la Comisaría Segunda difundieron un cartel oficial con su fotografía y datos personales, solicitando la colaboración de la comunidad para dar con su paradero. Según el parte policial, Sandoval mide 1,70 metros, es de contextura delgada, tez trigueña, tiene cabello corto negro y ojos marrones. Ante cualquier información, pidieron comunicarse al (299) 4424063.

Un historial marcado por la violencia

Sandoval comenzó a figurar en los registros policiales a una edad temprana. En 2019, con apenas 18 años, protagonizó un hecho que lo puso en la mira de la Justicia: en un supermercado del barrio Gran Neuquén Sur, golpeó brutalmente a un policía que intentaba frenar un robo. El uniformado quedó inconsciente en el piso y sufrió un traumatismo de cráneo que le provocó amnesia del episodio.

Por ese hecho, la jueza Estefanía Sauli lo acusó de atentado y resistencia a la autoridad y de lesiones agravadas por la calidad de sujeto pasivo.

En diciembre de 2024, ya bajo el régimen de prisión domiciliaria por un robo con lesiones graves cometido en el barrio Cuenca XVI, volvió a desafiar a las autoridades al dañar la tobillera electrónica y escapar de su vivienda. Su familia reconoció entonces que era una persona violenta y que había abandonado el domicilio. Poco después se entregó de manera voluntaria en la Comisaría 19 del barrio Confluencia, donde quedó detenido.

La Policía había emitido pedido de captura en diciembre del 2024.

Motín en Centenario

En enero de 2025, Sandoval volvió a ser protagonista de un grave incidente, esta vez en la Comisaría Quinta de Centenario. Según informaron fuentes policiales, un reclamo por la falta de detergente derivó en una protesta que rápidamente escaló a un motín con quema de colchones y destrozos.

Sandoval lideró el reclamo y llegó a amenazar a un cabo, lo que motivó que otros dos detenidos, Javier Maximiliano Sepúlveda y Sebastián Rogelio Orellana, se sumaran a la revuelta. La situación obligó la intervención de bomberos, personal penitenciario y unidades especiales.

Prófugo y con pedido de captura

Con la nueva condena por robos en grado de tentativa, la Justicia dispuso una pena de cuatro meses de prisión efectiva y declaró su reincidencia. Sin embargo, Sandoval volvió a evadir a las autoridades y hoy se encuentra prófugo.

La Policía pidió a la comunidad que ante cualquier dato que permita ubicarlo se comuniquen de inmediato al teléfono oficial de la Comisaría Segunda: (299) 4424063.