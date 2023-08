Un joven fue agredido por personal de seguridad de un pub de Bariloche

Un joven fue golpeado ferozmente a la salida de un pub ubicado en la costanera de Bariloche, a muy pocos metros del Monolito, el sábado a la madrugada.

Agustín Prafil concurrió a In Da Club, junto a su hermano. Dijo que en un primer momento, el personal de seguridad les advirtió que no podrían entrar porque el lugar estaba lleno. «Adentro, había unos compañeros de trabajo que nos dijeron que estaban dejando entrar gente así que volvimos. Pagamos y cuando estaba guardando la tarjeta de débito, sacan a mi hermano para afuera», relató el muchacho a radio Seis.

Prafil decidió seguirlos y vio a un personal de seguridad que le estaba pegando. «Atiné a trabarle los dos brazos y preguntarle por qué le pegaba si no habíamos hecho nada. En eso, salen dos o tres más de seguridad y me dicen que lo suelte. Pero cuando lo suelto, el hombre entra a buscar un fierro», aseguró.

El muchacho insistía ante el resto del personal de seguridad que no habían hecho nada y que recién entraban al pub. «En eso sale uno de ellos y me parte un fierro en la cabeza. Me voló los lentes. Le pregunto por qué me pegaba y nadie decía nada. Cuando le digo a mi hermano que hagamos la denuncia, me pega otro fierrazo de atrás y me empujan hacia la vereda. Me caí y me pegó fierrazos en la cara», afirmó.

Lo que siguió después fue un ida y vuelta. Al llamar al 911, le indicaron que debía hacer la denuncia en la comisaría más cercana. El joven manifestó que estaba herido, pero le aclararon que no había móviles policiales para buscarlo. Al llegar a la Comisaría Segunda le señalaron que antes, debía acudir al médico.

Le volvieron a aclarar que no había móviles para trasladarlo. «Cuando volvió a la comisaría llamaron al médico policial. De modo que a las 6 entré a la guardia donde estuve hasta las 12. Y hasta las 14 me tuvieron en la comisaría esperando al médico forense», cuestionó.

Prafil sufrió cortes en el pómulo, en la frente, en la nuca y golpes en la mandíbula. «Tengo los labios rotos. Tengo que ir a ver a un dentista porque no se si me quebraron los dientes porque me duelen. Y después del golpe me salió un pequeño tumor en el ojo. Todo esto me afecta en el trabajo porque soy temporario y no puedo ir a trabajar«, concluyó.