Vecinos de Cipolletti se organizan contra la inseguridad: cuáles son los barrios donde hay más robos

Durante los últimos meses los hechos de inseguridad incrementaron en la ciudad de Cipolletti. La comunidad no es ajena a los hechos delictivos; robos en vivienda, robo de vehículos, amenazas a punta de pistola, persecuciones y tiroteos son situaciones que cotidianamente deben enfrentar. Como no obtienen respuestas los vecinos se organizan en busca de una solución.

Vecinos de los barrios de Cipolletti a diario manifiestan su intranquilidad por el aumento de robos y hurtos que trascendieron durante las últimas semanas. Los robos en vivienda y de vehículos no solo se producen en barrios alejados de la zona céntrica, sino también en los barrios Mercantil, San Pablo, Don Bosco, y Los Álamos, Anai Mapu y el barrio Obrero.

En el barrio San Pablo un grupo de vecinos se organizó a través de grupos de WhatsApp para tomar acciones ante los reiterados hechos de inseguridad. En una reunión que acordaron una serie de medidas que involucran colocar alarmas en los barrios, cartelería para comunicar que hay vecinos en alerta, poner las cámaras en las cuadras o redireccionar las de los domicilios en dirección a calle para tener otro panorama. Además, solicitaron que las fuerzas de seguridad se involucren con la problemática.

“Estamos conociéndonos entre vecinos para saber quién vive, o quién frecuenta la vivienda. La situación cada vez es más complicada y seguro va a empeorar, hay un problema difícil de tratar porque las medidas a veces son a largo plazo”, expresó Alcides Contreras, uno de los vecinos del barrio.

En la actualidad, no hay horario para cometer los delitos, ocurren durante todo el día. Pero la mayoría son efectuados en el horario que generalmente no hay personas en la vivienda.

Durante la semana, más de siete hechos fueron denunciados en las comisarías de Cipolletti; en uno de ellos los ladrones rompieron la cerradura de la casa, entraron, se fueron, y horas más tarde volvieron para robar otra vez. El hecho fue filmado por una cámara de seguridad, pero hasta el momento no fueron identificados. Otro caso, ocurrió la noche del viernes; una pareja fue envestida por dos sujetos que intentaron robarle la moto, en medio de un forcejeo se escapo un disparo. No hubo que lamentar heridos.

Es preocupante el grado de violencia que utilizan para robar. Una de las víctimas manifestó que “en la actualidad todos los robos son a punta de pistola, y el grado de agresividad es elevado”.

A raíz de la inseguridad, los vecinos de los barrios se organizan para pedir mayor seguridad. En reiteradas ocasiones, indicaron, que están obligados a soportar este tipo de situaciones, por ello reclaman que las autoridades les den una respuesta a la problemática que atraviesan.

La carta enviada a Di Tella por los hechos de inseguridad

Los vecinos del barrio San Pablo, ante el incremento de casos que se registra desde hace meses en la zona solicitó, a través de una carta, la intervención del intendente Claudio Di Tella. Explicaron, que ante esta situación y sin respuestas se ven en la obligación de reunirse para dar a conocer y visibilizar la problemática.

En la nota describieron los diferentes robos y situaciones que sufrieron los vecinos en el último tiempo y solicitaron una reunión urgente para evitar nuevos delitos. También, expresaron su enojo porque el municipio de Cipolletti hasta el momento no ha intervenido brindando soluciones.

Muchos vecinos no realizan las denuncias en la comisaría

Desde la Regional V de Cipolletti explicaron que tienen conocimiento de algunos hechos que trascendieron durante el último mes en los medios de comunicación. En relación a ello manifestaron que se han disminuido las denuncias, y que algunos hechos no fueron denunciados.

“Muchas veces la gente no quiere realizar la denuncia porque argumentan que la policía no va a actuar o no va a pasar nada. Nosotros pedimos que las realicen siempre, porque esos datos generan una estadística que nos permite organizar un plan de trabajo y de prevención”, explicó el comisario a cargo de la Unidad Regional, Daniel Andino .

Los últimos incidentes obligaron a la policía de Cipolletti a acordar una reunión para organizar y disponer nuevos operativos para la ciudad, el objetivo es brindar mayor presencia policial. Además, prevén tareas de refuerzo organizadas complementadas con la municipalidad de Cipolletti, la brigada motorizada, la brigada rural y con el personal de tránsito policial, por ahora son ideas, pero no hay nada concreto.